Rozświetlająca baza pod makijaż Eveline Cosmetics to propozycja dla osób, które szukają produktu łączącego makijaż z pielęgnacją. Dostępna jest w dwóch uniwersalnych odcieniach, które pasują do wielu typów urody, zarówno chłodnych, jak i ciepłych. Dzięki połączeniu kilku funkcji – bazy, tintu, rozświetlacza i filtra wygładzającego – kosmetyk zapewnia efekt glow bez obciążania skóry. Produkt wpisuje się w najnowsze trendy makijażowe, kładące nacisk na naturalne wykończenie i zdrowy blask cery.

Właściwości rozświetlającej bazy pod makijaż Eveline Cosmetics

Rozświetlająca baza pod makijaż Eveline Cosmetics to produkt wielofunkcyjny, który łączy cechy bazy, skin tintu, rozświetlacza i wygładzającego filtra. Dzięki drobno zmielonym mikrodrobinom, skóra po aplikacji wygląda jak roziskrzona, zyskując świeży i promienny wygląd. Dwa uniwersalne odcienie dopasowują się do chłodnych i ciepłych tonacji skóry, podkreślając jej naturalne piękno bez ciężkiego efektu maski. Obecność tintu pozwala na delikatne wyrównanie kolorytu cery i redukcję zaczerwienień, nadając skórze efekt wygładzenia i zdrowego blasku.

Eveline Cosmetics, Wielofunkcyjna baza do twarzy Glow Booster
Eveline Cosmetics, Wielofunkcyjna baza do twarzy Glow Booster, fot. mat. prasowe

Pielęgnacyjny skład bazy pod makijaż

Rozświetlająca baza Eveline Cosmetics została opracowana z myślą o nie tylko estetyce, ale również kondycji skóry. Formuła zawiera składniki aktywne, które wspierają nawilżenie, regenerację i ochronę cery. Dzięki nim produkt łączy makijaż z pielęgnacją, pozostawiając skórę promienną i zadbaną. Oto kluczowe składniki:

  • 3 formy kwasu hialuronowego – zapewniają skórze intensywne nawodnienie, zwiększając jej elastyczność i poprawiając ogólny wygląd. Dzięki wielowymiarowemu działaniu, skóra staje się bardziej jędrna i gładka,
  • skwalan – pełni rolę ochronną dla bariery hydrolipidowej skóry, zmniejszając ryzyko odwodnienia. Pozostawia cerę bardziej miękką i odporną na przesuszenia,
  • witamina E – działa antyoksydacyjnie, wspomagając skórę w walce z czynnikami zewnętrznymi i oznakami starzenia. Poprawia ogólną kondycję i koloryt skóry,
  • ferment z Centella Asiatica – łagodzi dyskomfort skóry, wspiera jej odnowę i przyczynia się do wzmocnienia naturalnych mechanizmów obronnych,
  • bio-placenta – stymuluje skórę do regeneracji, poprawia jej sprężystość i zapewnia młodszy, pełen blasku wygląd przy systematycznym stosowaniu.

Jak aplikować rozświetlającą bazę?

Marka zaleca, by bazę stosować na kilka sposobów – solo lub jako bazę pod makijaż. Samodzielna aplikacja zapewnia delikatne krycie i mocny efekt glow. Baza doskonale sprawdzi się także jako warstwa przygotowująca cerę pod podkład – zwiększa jego trwałość i dodaje świeżości. Można również używać jej punktowo – jako rozświetlacza na szczyty kości policzkowych, grzbiet nosa czy łuk kupidyna, aby spotęgować efekt blasku. Warto także sięgnąć po nią przy stylizacjach na specjalne okazje – aplikacja bazy na dekolt pozwoli ujednolicić koloryt i dodać subtelnego połysku, który idealnie dopełni świąteczny lub wieczorowy makijaż.

