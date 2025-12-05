Rozświetlająca baza pod makijaż Eveline Cosmetics to propozycja dla osób, które szukają produktu łączącego makijaż z pielęgnacją. Dostępna jest w dwóch uniwersalnych odcieniach, które pasują do wielu typów urody, zarówno chłodnych, jak i ciepłych. Dzięki połączeniu kilku funkcji – bazy, tintu, rozświetlacza i filtra wygładzającego – kosmetyk zapewnia efekt glow bez obciążania skóry. Produkt wpisuje się w najnowsze trendy makijażowe, kładące nacisk na naturalne wykończenie i zdrowy blask cery.

Właściwości rozświetlającej bazy pod makijaż Eveline Cosmetics

Rozświetlająca baza pod makijaż Eveline Cosmetics to produkt wielofunkcyjny, który łączy cechy bazy, skin tintu, rozświetlacza i wygładzającego filtra. Dzięki drobno zmielonym mikrodrobinom, skóra po aplikacji wygląda jak roziskrzona, zyskując świeży i promienny wygląd. Dwa uniwersalne odcienie dopasowują się do chłodnych i ciepłych tonacji skóry, podkreślając jej naturalne piękno bez ciężkiego efektu maski. Obecność tintu pozwala na delikatne wyrównanie kolorytu cery i redukcję zaczerwienień, nadając skórze efekt wygładzenia i zdrowego blasku.

Eveline Cosmetics, Wielofunkcyjna baza do twarzy Glow Booster, fot. mat. prasowe

Pielęgnacyjny skład bazy pod makijaż

Rozświetlająca baza Eveline Cosmetics została opracowana z myślą o nie tylko estetyce, ale również kondycji skóry. Formuła zawiera składniki aktywne, które wspierają nawilżenie, regenerację i ochronę cery. Dzięki nim produkt łączy makijaż z pielęgnacją, pozostawiając skórę promienną i zadbaną. Oto kluczowe składniki:

3 formy kwasu hialuronowego – zapewniają skórze intensywne nawodnienie, zwiększając jej elastyczność i poprawiając ogólny wygląd. Dzięki wielowymiarowemu działaniu, skóra staje się bardziej jędrna i gładka,

– zapewniają skórze intensywne nawodnienie, zwiększając jej elastyczność i poprawiając ogólny wygląd. Dzięki wielowymiarowemu działaniu, skóra staje się bardziej jędrna i gładka, skwalan – pełni rolę ochronną dla bariery hydrolipidowej skóry, zmniejszając ryzyko odwodnienia. Pozostawia cerę bardziej miękką i odporną na przesuszenia,

– pełni rolę ochronną dla bariery hydrolipidowej skóry, zmniejszając ryzyko odwodnienia. Pozostawia cerę bardziej miękką i odporną na przesuszenia, witamina E – działa antyoksydacyjnie, wspomagając skórę w walce z czynnikami zewnętrznymi i oznakami starzenia. Poprawia ogólną kondycję i koloryt skóry,

– działa antyoksydacyjnie, wspomagając skórę w walce z czynnikami zewnętrznymi i oznakami starzenia. Poprawia ogólną kondycję i koloryt skóry, ferment z Centella Asiatica – łagodzi dyskomfort skóry, wspiera jej odnowę i przyczynia się do wzmocnienia naturalnych mechanizmów obronnych,

– łagodzi dyskomfort skóry, wspiera jej odnowę i przyczynia się do wzmocnienia naturalnych mechanizmów obronnych, bio-placenta – stymuluje skórę do regeneracji, poprawia jej sprężystość i zapewnia młodszy, pełen blasku wygląd przy systematycznym stosowaniu.

Jak aplikować rozświetlającą bazę?

Marka zaleca, by bazę stosować na kilka sposobów – solo lub jako bazę pod makijaż. Samodzielna aplikacja zapewnia delikatne krycie i mocny efekt glow. Baza doskonale sprawdzi się także jako warstwa przygotowująca cerę pod podkład – zwiększa jego trwałość i dodaje świeżości. Można również używać jej punktowo – jako rozświetlacza na szczyty kości policzkowych, grzbiet nosa czy łuk kupidyna, aby spotęgować efekt blasku. Warto także sięgnąć po nią przy stylizacjach na specjalne okazje – aplikacja bazy na dekolt pozwoli ujednolicić koloryt i dodać subtelnego połysku, który idealnie dopełni świąteczny lub wieczorowy makijaż.

