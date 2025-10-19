Niedawno pisałyśmy, że Polki pokochały ten leciuteńki podkład, a teraz wykupują po 2 opakowania. Podobnie jest w tym przypadku. Ten kosmetyk zyskał już bowiem miano kultowego i cieszy się równie dużą popularnością ze względu na swoją przystępną cenę. Luksusowy podkład Eveline Cosmetics Wonder Match za jedyne 32,49 zł to dobra opcja dla każdej z nas, która poszukuje matującego kosmetyku. Polki wykupują go w mgnieniu oka.

Luksusowy podkład Eveline Cosmetics Wonder Match za jedyne 32,49 zł

Podkład Eveline Cosmetics Wonder Match to kosmetyk, który nie znajduje się w luksusowej grupie cenowej, ale działa tak, że śmiało możemy podpiąć go pod te najlepsze kosmetyki. Nie tylko rewelacyjnie kryje i doskonale matuje skórę, ale też ma działanie pielęgnujące, więc wysuszenia nie będą nam straszne - nasza buzia przez cały dzień będzie pięknie nawilżona.

Po zastosowaniu tego kosmetyku nie tylko będziemy cieszyć się gładką i zmatowioną cerą, ale też możemy liczyć na przykrycie oznak zmęczenia i wszelkich przebarwień. A to oznacza, że skóra będzie świeża i promienna - nawet po nieprzespanej nocy. Dodatkowo podkład zawiera nadzwyczajne składniki aktywne, takie jak kompleks prebiotyczny zachowujący młodość skóry, kwas hialuronowy, który wiążę wodę i przeciwdziała zmarszczkom, a także wodę termalną bogatą w regenerujące i odświeżające mikroelementy.

Podkład Eveline Cosmetics Wonder Match, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

Ten matujący podkład to HIT

Z tych powodów podkład od Eveline Cosmetics cieszy się tak dużą popularnością wśród Polek. Przeważa tu także jego cena - kosmetyk w drogeriach Hebe można kupić już za 32,49 zł, co jest naprawdę konkurencyjną kwotą jak za tak działający produkt tego typu. Dodatkowo dostępny jest w 6 różnych wersjach kolorystycznych, więc każda z nas dobierze odcień idealny dla siebie.

Jest to też trwały podkład. Wystarczy pomalować się nim rano, aby wieczorem, a nawet w nocy widzieć efekty jego zastosowania. Producent zapewnia nas o 24-godzinnym kryciu, a kobiety, które już przetestowały ten kosmetyk, mają podobne odczucia.

Polki pokochały podkład od Eveline Cosmetics

W komentarzach pod kosmetykiem na stronie internetowej hebe.pl znajdziemy wiele opinii od użytkowniczek. Kobiety, które raz decydują się na ten podkład, chętnie wracają do niego również później.

"Doskonale kryje, ma lekką konsystencję i długo się trzyma".

"Po nałożeniu skóra wygląda dobrze. Koloryt nie zmienia się nawet po kilku godzinach".

"Jeden z najlepszych podkładów, za takie pieniądze warto wziąć większą ilość" - piszą internautki.

A wy testowałyście już podkład od Eveline? Jak wam się sprawdza?

