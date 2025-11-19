Jesień i zima to pory roku, kiedy nasze włosy są wyjątkowo obciążone. Ogrzewanie, mróz, noszenie czapek z przeróżnych materiałów, kaptury, kurtki, elektryzowanie - to wszystko nie wpływa korzystnie na stan naszych kosmyków, a już na pewno nie na ich wygląd. Ale koniec z tym, bo znalazłam kosmetyk do pielęgnacji, który doskonale sobie z tym wszystkim poradzi. Odżywka do włosów z kwasem hialuronowym Neboa to HIT to mój numer 1 na zimę.

Odżywka do włosów z kwasem hialuronowym Neboa to HIT na zimę

Włosy suche i puszące się to nasza zmora - szczególnie w okresie jesienno-zimowym. I właśnie z myślą o tym problemie powstała odżywka do włosów z kwasem hialuronowym Neboa Hydration & Smoothness. Nie dość, że cudnie nawilża, to jeszcze wygładza włosy i zapobiega puszeniu.

Ta odżywka to produkt, który można stosować każdego dnia. Przywraca blask kosmyków i sprawia, że stają się mięciutkie jak gąbeczka. Dodatkowo chroni przed nadmierną utratą wilgotności. Sprawia też, że kosmyki się nie plączą i bez problemu rozczesują.

Właśnie taką maskę od marki Neboa możemy kupić m.in. w drogeriach Rossmann. Aktualnie kosztuje 21,99 zł za 300 ml. W standardowej cenie trzeba zapłacić za nią 27,49 zł.

Odżywka do włosów z kwasem hialuronowym Neboa Hydration & Smoothness, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Ta odżywka do włosów sprawia, że włosy się nie puszą nawet pod czapką

Ja tę odżywkę stosuję już od jakiegoś czasu i zauważyłam, że włosy po niej faktycznie są ładnie wygładzone. Nawet gdy noszę czapkę, nie mogę narzekać na puch na głowie, co często miało miejsce do tej pory. O wiele łatwiej rozczesuje mi się też pasma, gdy użyję jej podczas mycia włosów.

Wszystko za sprawą rewelacyjnych składników aktywnych na czele z kwasem hialuronowym. Ta odżywka jest nim napakowana, a dodatkowo zawiera także inne drogocenne elementy, które posiadają różne właściwości.

Odżywka z kwasem hialuronowym od Neboa - jak działa?

W skład tej odżywki wchodzą:

kwas hialuronowy - cudnie nawilża, przywraca pasmom miękkość i blask, chroni przed utratą wilgoci,

- cudnie nawilża, przywraca pasmom miękkość i blask, chroni przed utratą wilgoci, miodla indyjska - sprawia, że pasma się nie plączą,

- sprawia, że pasma się nie plączą, masło shea - nabłyszcza i wygładza pasma, sprawia, że się nie puszą.

Taką odżywkę wystarczy stosować przy każdym myciu - tuż po użyciu szamponu. Najlepiej sprawdza się w połączeniu z innymi kosmetykami z tej serii - szamponem oraz maską.

Czytaj także: