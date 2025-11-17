Maskę do laminacji włosów dorwiesz teraz w Rossmannie za jedyne 13,99 zł. To aż 7 zł mniej niż najniższa cena z 30 dni przed obniżką, która wynosiła 20,99 zł. Produkt dostępny jest zarówno w drogeriach stacjonarnych, jak i online.

OnlyBio Hair in Balance to linia, która od lat zyskuje uznanie wśród świadomych konsumentek. Teraz marka proponuje coś zupełnie nowego – wegańską maskę do laminacji włosów z efektem tafli, gładkości i blasku już po pierwszym użyciu. To produkt, który może zrewolucjonizować codzienną pielęgnację włosów, niezależnie od ich typu.

Maska - Fot. rossmann.pl

Maska do laminacji włosów OnlyBio – dla kogo jest przeznaczona?

Wegańska maska do laminacji włosów marki OnlyBio Hair in Balance została stworzona z myślą o wszystkich typach włosów – od niskoporowatych po wysokoporowate. Idealnie sprawdzi się u osób, które zmagają się z matowymi, szorstkimi i pozbawionymi życia kosmykami. To rozwiązanie dla każdego, kto marzy o lśniącej, jedwabiście gładkiej tafli na włosach, bez konieczności stosowania inwazyjnych zabiegów fryzjerskich.

Co daje maska Hair in Balance? Efekt tafli i spektakularny blask

Efekty działania maski do laminacji OnlyBio są natychmiastowe. Po zastosowaniu włosy stają się wyraźnie gładsze, bardziej sypkie i błyszczące. Producent zapewnia, że efekt tafli pojawia się już po pierwszym użyciu.

Maska nie tylko wygładza i nabłyszcza, ale także zabezpiecza włosy przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. To produkt idealny do stosowania wtedy, gdy kosmyki są szczególnie przesuszone, szorstkie lub wymagają regeneracji po stylizacji termicznej.

Składniki aktywne maski do włosów – poznaj moc natury

OnlyBio Hair in Balance to wegański kosmetyk, którego skład opiera się na naturalnych i skutecznych substancjach. W składzie znajdziemy:

gumę agar – roślinny odpowiednik żelatyny, odpowiadający za efekt wygładzenia i laminowania włosa,

olej z awokado – nawilża i regeneruje strukturę włosa,

olej ze słodkich migdałów – zmiękcza, dodaje blasku i chroni przed łamliwością,

witaminę E – naturalny antyoksydant, wzmacniający i chroniący pasma przed działaniem wolnych rodników.

Maska ma także egzotyczny, soczyście owocowy zapach marakui, który uprzyjemnia każdy rytuał pielęgnacyjny.

Jak stosować maskę, aby uzyskać najlepsze rezultaty?

Stosowanie maski OnlyBio Hair in Balance jest bardzo proste. Należy nałożyć niewielką ilość produktu na wilgotne włosy, wcześniej odciśnięte z nadmiaru wody. Następnie maskę należy pozostawić na włosach przez kilkanaście minut – w zależności od potrzeb, zazwyczaj od 10 do 20 minut. Po upływie czasu wystarczy dokładnie spłukać produkt.

Dla uzyskania najlepszego efektu tafli maskę warto stosować regularnie – 1-2 razy w tygodniu, szczególnie wtedy, gdy włosy są matowe, szorstkie lub przesuszone. Maska doskonale wpisuje się w rytuał świadomej pielęgnacji włosów i może być stosowana samodzielnie lub jako uzupełnienie kuracji olejami i odżywkami.

Czytaj także: