Od dawna pielęgnacja włosów skupia się w kierunku uzyskiwania zdrowego połysku włosów, który nie wynika wyłącznie ze stylizacji i stosowania produktów stricte nabłyszczających, ale z samej kondycji pasm. Na rynku mamy sporo produktów, a spośród nich wyróżniają się te, których działanie opiera się na wygładzeniu i domknięciu łusek włosów. To właśnie to odpowiada za to, jak włosy odbijają światło. W tym kontekście pojawiają się formuły inspirowane pielęgnacją skóry – z kwasami, kompleksami wygładzającymi i składnikami poprawiającymi teksturę. Odżywka do włosów z kwasem glikolowym Glycolic Gloss jest właśnie przykładem takiego podejścia.

Kiedy używać i jakie daje efekty odżywka z kwasem glikolowym?

L'Oréal ParisElseve Glycolic Gloss to odżywka do spłukiwania, czyli domknięcie pielęgnacji, które najczęściej decyduje o finalnym efekcie i o tym, jak pasma będą się układać po wysuszeniu. Wpisuje się w kategorię produktów wygładzających, pomagających domknąć łuski włosów i okiełznać fryzurę, nadając jej lśniące wykończenie. W duecie z szamponem z tej samej linii tworzy spójny rytuał, ale nawet stosowana solo potrafi wyraźnie poprawić efekt codziennej stylizacji.

Już po spłukaniu włosy stają się bardziej śliskie w dotyku i łatwiejsze do rozczesania. To pierwsza różnica, która jest odczuwalna jeszcze zanim pojawi się efekt tafli. Po wysuszeniu pojawia się "gloss". Pasma zaczynają odbijać światło, są wyraźnie wygładzone i miękkie. Przestają się puszyć, ale nie są też mocno obciążone, więc nie musisz się obawiać o oklapnięcie u nasady.

Co do formuły wnosi kwas glikolowy?

Choć kwas glikolowy kojarzy się głównie z pielęgnacją skóry, tutaj pełni bardziej „porządkującą” rolę. Wspiera wygładzenie powierzchni włosa, dzięki czemu łuski są domknięte. W połączeniu z kompleksem nabłyszczającym tworzy efekt połysku – włosy nie są przeciążone, ale sprawiają wrażenie bardziej zdyscyplinowanych i miękkich. To subtelna różnica, która w codziennym wyglądzie robi zauważalną zmianę.

Komu sprawdzi się odżywka nabłyszczająca?

Najwięcej z tej odżywki wyciągną osoby z włosami matowymi, skłonnymi do puszenia lub szorstkimi w dotyku. To dobry wybór, jeśli zależy nam na szybkim, widocznym efekcie bez rozbudowanej rutyny pielęgnacyjnej.

Może być natomiast mniej satysfakcjonująca dla posiadaczek włosów bardzo zniszczonych, wymagających intensywnej odbudowy – tutaj jej działanie może okazać się zbyt powierzchniowe.

Jak używać, żeby wydobyć z niej maksimum?

Najlepiej potraktować ją jak szybki rytuał wygładzający. Nałożyć na wilgotne włosy, skupić się na długościach i dać jej chwilę, by „zadziałała”. Już minuta wystarczy, ale kilka minut pozwala uzyskać bardziej wyczuwalny efekt miękkości. Warto też zwrócić uwagę na sposób suszenia – ciepłe powietrze dodatkowo podkreśla gładkość i połysk.

Czytaj także: