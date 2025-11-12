Lattafa Sheikh al Shuyukh Luxe Edition to propozycja dla osób, które pragną poczuć na skórze luksus Bliskiego Wschodu w najlepszym wydaniu. Marka Lattafa, znana ze swojego mistrzostwa w tworzeniu arabskich perfum, łączy tradycyjne esencje z nowoczesnymi trendami, dając efekt w postaci zapachu, który otula ciało i duszę.

Perfumy te zostały stworzone z myślą o intensywności, trwałości i głębi aromatu, a ich wyważona kompozycja zapachowa sprawia, że są odpowiednie dla kobiet i mężczyzn.

Perfumy - Fot. rossmann.pl

Dla kogo są perfumy Lattafa Sheikh al Shuyukh Luxe Edition?

Perfumy Lattafa Sheikh al Shuyukh Luxe Edition 49,99 zł za to wybór dla osób, które poszukują unikalnych, intensywnych zapachów inspirowanych kulturą Orientu. Dzięki swojej uniwersalności mogą po nie sięgać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. To produkt idealny dla miłośników perfum, którzy cenią otulające aromaty oraz wysoką jakość składników w przystępnej cenie. Wysoka zawartość olejków eterycznych sprawia, że zapach jest nie tylko trwały, ale również rozwija się na skórze, zyskując głębię i charakter.

Na jakie okazje pasują perfumy Lattafa?

Sheikh al Shuyukh Luxe Edition to perfumy odpowiednie zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje. Ich wyrazisty, a zarazem otulający aromat sprawdzi się podczas wieczornych spotkań, romantycznych kolacji czy zimowych spacerów. To także doskonały wybór na formalne wyjścia, gdyż zapach emanuje klasą i elegancją, nie będąc przy tym przytłaczającym. Dzięki swojej ciepłej kompozycji perfumy idealnie nadają się do stosowania w chłodniejszych miesiącach, takich jak jesień i zima.

Otulający zapach idealny na chłodne dni

Lattafa Sheikh al Shuyukh Luxe Edition to zapach stworzony z myślą o otulaniu – dosłownie i w przenośni. Kompozycja cynamonu, szafranu, paczuli, wanilii i bursztynu działa jak zapachowy szal, który otacza użytkownika przyjemnym, komfortowym aromatem. To perfumy, które szczególnie przypadną do gustu osobom lubiącym cozy vibe i poszukującym zmysłowych, ciepłych nut w chłodne dni. Użytkownicy doceniają ich trwałość i intensywność, a jedyna dostępna opinia w sklepie Rossmann ocenia je na 5/5 gwiazdek.

Jakie nuty zapachowe ma Lattafa Sheikh al Shuyukh Luxe Edition?

Zapach Lattafa Sheikh al Shuyukh Luxe Edition zbudowany jest z trzech wyraźnie wyodrębnionych warstw:

Nuty głowy: cynamon, szafran, róża – otwierają zapach ciepłem przypraw i delikatnością kwiatów;

cynamon, szafran, róża – otwierają zapach ciepłem przypraw i delikatnością kwiatów; Nuty serca: paczula, karmel – nadają kompozycji słodyczy i ziemistej głębi;

paczula, karmel – nadają kompozycji słodyczy i ziemistej głębi; Nuty bazy: bursztyn, wanilia, ambroxan, nuty drzewne – zapewniają trwałość i zmysłowość zapachu.

To połączenie nut tworzy złożony, orientalny profil zapachowy, który doskonale wpisuje się w kanon arabskiego perfumiarstwa. Nieprzypadkowo te perfumy klasyfikowane są jako luksusowe i trwałe perfumy unisex.

