Perfumy z szafranem zyskują na popularności, zwłaszcza wśród kobiet poszukujących wyrazistych, orientalnych nut zapachowych na jesień i zimę. Propozycja dostępna wyłącznie w drogeriach Rossmann udowadnia, że luksus nie musi kosztować fortuny. Lou De Pre Royal Rubis zaskakuje elegancją i trwałością, a jej kompozycja zapachowa przywodzi na myśl ekskluzywne perfumy z francuskich butików.

Luksusowy zapach orientu w perfumach z szafranem

Na półkach w Rossmannie znajdziesz ekskluzywny zapach inspirowany orientem. Lou De Pre Royal Rubis dostępne są wyłącznie w tej sieci drogerii. Produkt ten wzbudza ogromne zainteresowanie nie tylko ze względu na swoją orientalną kompozycję zapachową, ale również przystępną cenę – flakon o pojemności 90 ml kosztuje 72,99 zł.

W skład perfum wchodzą starannie dobrane nuty, które tworzą zmysłowy i głęboki zapach. Otwiera je połączenie szafranu, jaśminu, migdału i pomarańczy, które nadają mu ciepły i szlachetny charakter. Serce kompozycji skrywa bogatą ambrę, drzewo bursztynowe oraz słodki brązowy cukier, tworząc pełnię elegancji i intensywności. W bazie znajdziemy nuty drzewa cedrowego, żywicy jodłowej, mchu dębowego, ambroksanu i kaszmiru, które nadają trwałości i miękkości całemu zapachowi.

Kompozycja określana jest jako drzewno-ambrowa – zdecydowanie dla kobiet ceniących sobie klasę, pewność siebie i naturalną elegancję. Lou De Pre Royal Rubis to woda perfumowana, czyli o większym stężeniu olejków zapachowych, co zapewnia jej intensywność i długotrwałość.

LOU DE PRE Royal Rubis, fot. mat. prasowe

Orientalne perfumy na jesień i zimę

Jesień i zima to pory roku, w których kobiety znacznie częściej sięgają po orientalne zapachy. Gdy za oknem szaruga, a temperatury spadają, delikatne, kwiatowe perfumy ustępują miejsca głębszym i cieplejszym nutom. Orientalne perfumy, takie jak Lou De Pre Royal Rubis, otulają jak miękki szal – są zmysłowe, wyraziste i niezwykle kobiece.

To właśnie teraz kobiety poszukują zapachów, które dodają im pewności siebie, podkreślają ich charakter i wprowadzają nutę egzotycznej tajemniczości do codzienności. Nuty szafranu, ambry i kaszmiru w połączeniu z migdałem czy brązowym cukrem przywodzą na myśl luksusowe kosmetyki z francuskich perfumerii. Taki zapach może być również znakomitym dodatkiem do wieczorowych stylizacji czy eleganckich płaszczy i szalików.

Orientalne kompozycje są bardziej trwałe i intensywne, co czyni je idealnymi na chłodniejsze dni. Nie ulatniają się szybko, lecz rozwijają się stopniowo na skórze, otulając ją zmysłową aurą przez cały dzień.

