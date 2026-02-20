Tanie, drogeryjne perfumy, które pachną jak kultowe produkty z najwyższej półki to coś, co lubimy najbardziej. Takie zamienniki nigdy nie będą oczywiście równie trwałe, co oryginały, ale pozwalają poczuć namiastkę luksusu, jaki oferują wielkie marki i nacieszyć się ukochanymi nutami zapachowymi za grosze. Jednym z takich przykładów jest zapach z Rossmanna, który kosztuje mniej niż 30 złotych, a w zapachu do złudzenia przypomina kultowe perfumy Olympea od Paco Rabbane. Zobacz, o jakim produkcie mowa i koniecznie zerknij na niego przy następnej wizycie w drogerii, a być może skradnie on i twoje serce.

Tani zamiennik Paco Rabanne Olympea

Przeszukując półki na dziale perfum w Rossmannie trafiłyśmy na flakonik, który z pozoru nie wygląda efektownie, ale skrywa w sobie genialny zapach. To woda perfumowana LA RIVE In flames, którą porównuje się do kultowego Olympea Paco Rabanne. Czy rzeczywiście są podobne? O dziwo tak, bo Rossmannowy tani odpowiednik to propozycja równie elegancka, kobieca i delikatna jak Olympea.

Oba zapachy można określić jako orientalno-kwiatowe o bardzo zbliżonej kompozycji. W Rossmannowej wersji szokuje jednak cena, bo woda perfumowana kosztuje tylko 27,99 zł za całkiem spory flakonik, bo mamy tu pojemność aż 100 ml. Taka okazja nie zdarza się zbyt często, więc zapach ten szybko stał się hitem w internecie i niektóre panie miały problem, aby dorwać go w swoich drogeriach, bo regularnie zostawały po nim tylko puste pułki.

perfumy LA RIVE, fot. materiały rossmann.pl

Jak pachną perfumy LA RIVE In Flames?

Perfumy In Flames to zapach orientalno-kwiatowy z mocno wyczuwalnymi nutami pomarańczowo-orzechowymi. Do tego dochodzi otulająca wanilia, która sprawia, że cała kompozycja staje się miękka, ciepła i bardzo zmysłowa. Nie są ani zbyt ciężkie, ani za słodkie, więc można je nazwać idealnym klasykiem na co dzień. Aby jednak móc dokładnie wyobrazić sobie ten zapach, najlepiej jest wczytać się w jego nuty zapachowe, a prezentują się one następująco:

nuty głowy: nuty wodne, pomarańcza, świeży orzech laskowy,

nuty wodne, pomarańcza, świeży orzech laskowy, nuty serca: ananas, drzewo sandałowe, jaśmin, melon, owoce egzotyczne, róża, heliotrop,

ananas, drzewo sandałowe, jaśmin, melon, owoce egzotyczne, róża, heliotrop, nuty bazy: bursztyn, kokos, wanilia, suche drewno.

Brzmi dobrze, prawda? A kosztuje tylko 27,99 zł za 100 ml, więc za tę cenę zdecydowanie warto spróbować. Oczywiście trwałość tego zapachu jest nieporównywalna z Olympea od Paco Rabanne, ale mimo wszystko warto go mieć. Taki zamiennik może być świetnym pomysłem dla osób, które lubią oryginał, ale nie chcą go używać każdego dnia, aby zbyt szybko się nie skończył. Flakonik z Rossmanna przyda się wtedy pod ręką, aby nie musieć rezygnować z ulubionych nut zapachowych, ale przy tym sporo zaoszczędzić na co dzień i zostawić klasyk od Paco Rabanne tylko na większe wyjścia. Nawet jeśli trzeba będzie dokładać kolejne pryśnięcia kilka razy w ciągu dnia, to za 27,99 zł warto.

Czytaj także: