Każdy z nas lubi inne nuty zapachowe, ale wszyscy oczekujemy od perfum tego samego - mają długo utrzymywać się na skórze i ubraniach. Niestety różne zapachy mają odmienną trwałość, a do tego dochodzą jeszcze kwestie indywidualnego reagowania naszej skóry i w efekcie czasem pojawia się problem. Niektórzy wydają fortunę na drogie luksusowe zapachy, a i tak już po chwili nic nie czują. Jak temu zaradzić? Wystarczy zastosować banalnie prosty trik z TikToka, który pozwala otulić się delikatną mgiełką zapachy na długie godziny. Zobacz, jakie to genialne w swojej prostocie.

Dusting powder - viralowy trik z TikToka

Jakiś czas temu na TikToku zaczęły lawinowo pojawiać się krótkie filmy ze sprytnym trikiem na przedłużenie trwałości perfum. Użytkownicy z całego świata testowali metodę dusting powder, czyli zapachowy puder, który można łatwo zrobić w domowym zaciszu. Wystarczy tylko przygotować słoik z pokrywką, zwykłe wacik kosmetyczny, zasypkę dla niemowląt i ulubione perfumy (najlepiej w olejku). To wyjątkowo prosty i niedrogi zestaw, bo nawet przy użyciu drogich perfum nie będzie tutaj potrzebna ich duża ilość. Całą resztę możemy już znaleźć w swoich szafkach albo ewentualnie dokupić za niewielką kwotę w najbliższej drogerii.

Potem już sprawa jest prosta - na dno słoika wysypujemy trochę zasypki dla dzieci, następnie układamy tam wacik nasączony perfumami i znów zasypujemy kolejną warstwą pudru. Potem wszystko należy już tylko szczelnie zamknąć i potrząsnąć słoikiem, aby zapach wymieszał się z zasypką. Na koniec musimy odstawić całość na 1-2 tygodnie i cierpliwie poczekać, aż powstanie pachnący puder do ciała.

Ten trik można zobaczyć na wielu filmach polskich i zagranicznych twórców, a poniżej przedstawiamy jeden z nich:

Czy metoda dusting powder działa?

W teorii wszystko to brzmi bardzo interesująco, bo trik jest banalnie prosty, a efekty obiecujące. Pozostaje jednak pytanie, czy rzeczywiście ma on rację bytu, a żeby to sprawdzić, wystarczy obejrzeć inne wideo tej samej użytkowniczki. W kolejnym filmie pokazuje ona gotowy puder zapachowy i opowiada o tym jak genialnie zadziałał on na skórze. Podobno zapach wreszcie jest wyczuwalny przed długie godziny, a żeby nie wysuszyć za mocno skóry, najlepiej aplikować puder na skórę nawilżoną balsamem czy olejkiem. W ten sposób nie trzeba co chwila dopryskiwać się perfumami, a skóra delikatnie, ale wyczuwalnie uwalnia mgiełkę zapachu przez cały dzień.

Brzmi ciekawie, prawda? Nie pozostaje więc nic innego jak tylko spróbować na własnej skórze - dosłownie i w przenośni. Koszt takiego eksperymentu jest niewielki, a efekty niezwykle zachęcające. Być może okaże się, że dzięki temu prostemu trikowi w końcu uda się uzyskać trwały, ale nienachalny zapach, utrzymujący się na skórze przez calutki dzień.

