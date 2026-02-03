Metoda dusting powder przedłuży trwałość każdego zapachu. Nawet tanie perfumy czuć cały dzień
Wszyscy lubimy ładnie pachnieć, ale nie na każdej skórze ulubione perfumy trzymają się przez cały dzień. Często trzeba dodawać co kilka godzin następną porcję zapachowej mgiełki, ale jest pewien sprytny sposób, aby to sobie ułatwić. Wystarczy zastosować prostą metodę dusting powder, które robi furorę na TikToku.
Każdy z nas lubi inne nuty zapachowe, ale wszyscy oczekujemy od perfum tego samego - mają długo utrzymywać się na skórze i ubraniach. Niestety różne zapachy mają odmienną trwałość, a do tego dochodzą jeszcze kwestie indywidualnego reagowania naszej skóry i w efekcie czasem pojawia się problem. Niektórzy wydają fortunę na drogie luksusowe zapachy, a i tak już po chwili nic nie czują. Jak temu zaradzić? Wystarczy zastosować banalnie prosty trik z TikToka, który pozwala otulić się delikatną mgiełką zapachy na długie godziny. Zobacz, jakie to genialne w swojej prostocie.
Dusting powder - viralowy trik z TikToka
Jakiś czas temu na TikToku zaczęły lawinowo pojawiać się krótkie filmy ze sprytnym trikiem na przedłużenie trwałości perfum. Użytkownicy z całego świata testowali metodę dusting powder, czyli zapachowy puder, który można łatwo zrobić w domowym zaciszu. Wystarczy tylko przygotować słoik z pokrywką, zwykłe wacik kosmetyczny, zasypkę dla niemowląt i ulubione perfumy (najlepiej w olejku). To wyjątkowo prosty i niedrogi zestaw, bo nawet przy użyciu drogich perfum nie będzie tutaj potrzebna ich duża ilość. Całą resztę możemy już znaleźć w swoich szafkach albo ewentualnie dokupić za niewielką kwotę w najbliższej drogerii.
Potem już sprawa jest prosta - na dno słoika wysypujemy trochę zasypki dla dzieci, następnie układamy tam wacik nasączony perfumami i znów zasypujemy kolejną warstwą pudru. Potem wszystko należy już tylko szczelnie zamknąć i potrząsnąć słoikiem, aby zapach wymieszał się z zasypką. Na koniec musimy odstawić całość na 1-2 tygodnie i cierpliwie poczekać, aż powstanie pachnący puder do ciała.
Ten trik można zobaczyć na wielu filmach polskich i zagranicznych twórców, a poniżej przedstawiamy jeden z nich:
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby TikTok i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Czy metoda dusting powder działa?
W teorii wszystko to brzmi bardzo interesująco, bo trik jest banalnie prosty, a efekty obiecujące. Pozostaje jednak pytanie, czy rzeczywiście ma on rację bytu, a żeby to sprawdzić, wystarczy obejrzeć inne wideo tej samej użytkowniczki. W kolejnym filmie pokazuje ona gotowy puder zapachowy i opowiada o tym jak genialnie zadziałał on na skórze. Podobno zapach wreszcie jest wyczuwalny przed długie godziny, a żeby nie wysuszyć za mocno skóry, najlepiej aplikować puder na skórę nawilżoną balsamem czy olejkiem. W ten sposób nie trzeba co chwila dopryskiwać się perfumami, a skóra delikatnie, ale wyczuwalnie uwalnia mgiełkę zapachu przez cały dzień.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby TikTok i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Brzmi ciekawie, prawda? Nie pozostaje więc nic innego jak tylko spróbować na własnej skórze - dosłownie i w przenośni. Koszt takiego eksperymentu jest niewielki, a efekty niezwykle zachęcające. Być może okaże się, że dzięki temu prostemu trikowi w końcu uda się uzyskać trwały, ale nienachalny zapach, utrzymujący się na skórze przez calutki dzień.
Czytaj także:
- Te luksusowe perfumy to idealny prezent na Walentynki 2026 dla niej. Kupisz na wyprzedaży
- To ukochane perfumy milenialsów. Nuty szyprowe i orientalne zapewniają nostalgiczną podróż
- Te perfumy przenoszą nad Wybrzeże Amalfi w chłodne dni. Kosztowne, ale w Zarze fajny zamiennik