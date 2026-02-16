Wszystkie perfumiary lubią wyszukiwać zamienniki kultowych markowych zapachów, a Action jest do tego idealnym miejscem. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w sklepie tym można znaleźć szeroką ofertę różnorodnych flakoników pełnych urzekających kompozycji zapachowych. Oczywiście są to opcje tańsze od oryginałów i to bardzo, ponieważ ceny wahają się od kilku do kilkunastu złotych. Naszym ulubieńcem jest zapach imitujący kultowe perfumy od Chanel, który w Action kosztuje jedyne 7,95 zł. Zobacz, jak wygląda ten flakonik i poznaj jego nuty zapachowe, a być może będziesz wypatrywać go podczas kolejnych zakupów.

Tani zamiennik Chanel Chance

Jedną z największych perełek w ofercie zapachowej Action jest zapach Figenzi o wdzięcznej nazwie Noralie. To produkt wyraźnie inspirowany kultowym Chanel Chance, który zrobił wielki szum w sieci. Na różnego rodzaju platformach od dłuższego czasu pojawiają się krótkie recenzje i testy tych tanich perfum z Action, a jakie są ich wyniki? Okazuje się, że zadziwiająco dobre. Testerki chwalą sobie tę tanią kompozycję i potwierdzają, że zapach jest bardzo podobny do klasyka od Chanel. Takie filmy nagrywają już influencerki z różnych narodowości, a Figenzi Noralie coraz częściej znikają z półek w sklepach Action z całego świata.

Wróćmy jednak do konkretów i przyjrzyjmy się jak pachnie ten produkt. Już od pierwszego wrażenia jest równie owocowo-kwiatowy jak oryginał, chociaż w kompozycji znacznie mniej złożony. W okrągłym flakoniku idealnie łączy się zmysłowy, kobiecy charakter z energetyczną świeżością. Jeśli chodzi o nuty zapachowe to, podobnie jak w Chanel Chance, znajdziemy tu takie zapachy jak wanilia, cytrusy, irys i jaśmin. To trio tworzy wprost genialną kombinację, dającą efekt niby subtelny, ale jednak z charakterem.

Jeśli chodzi o trwałość, to nie ma co tu kryć, że jest to zupełnie inna liga niż Chanel. Mimo wszystko zapach nie należy do tych, który znikają zaraz po pryśnięciu i z powodzeniem sprawdzi się do codziennego użytku dla mniej wymagających pań. Jeśli jednak oczekuje się od zapachów trwałości całodniowej i tego, że ubrania będą pachniały perfumami jeszcze kolejnego dnia to niestety nie można tu liczyć na coś takiego.

perfumy z action, Fot. materiały action.com

Perfumy z Action - czy warto?

Podsumowując plusy i minusy - jest to dobra opcja do stosowania na co dzień, ale nigdy nie będzie zamiennikiem Chanel 1:1. Perfumy Figenzi Noralie mają niepodważalnie piękny zapach, ale nie można równać z klasykiem od Chanel, bo tamten jest znacznie bardziej złożony, wielowymiarowy i niepowtarzalny. Ogólne nuty są tu jednak podobne, dlatego perfumy z Action mogą się świetnie sprawdzić do codziennego użytku gdy nie zależy nam na szczególnej trwałości. W takim wypadku po prostu trzeba je aplikować kilka razy w ciągu dnia, ale za tę cenę mimo wszystko warto.

