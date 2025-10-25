Jako redaktorka beauty wybieram te 3 serum z retinolem. To mój sekret gładkiej i promiennej cery
Wybrałam TOP 3 serum z retinolem, które stosuję zamiennie. To właśnie dzięki nim mogę pochwalić się gładziutką i rozjaśnioną cerą. Zobacz, jakie to kosmetyki i jak działają.
Retinol to cenny składnik aktywny, który stosujemy sezonowo - z reguły w okresie jesienno-zimowym. Kosmetyki z nim mają to do siebie, że należy wprowadzać je stopniowo krok po kroku, aby przyzwyczaić skórę do silnego działania retinolu. Zanim jednak w ogóle na którykolwiek się zdecydujemy, warto wiedzieć, jakie mają dobre działanie. Jako redaktorka beauty sprawdziłam już trochę tego typu kosmetyków. Niedawno wybrałam 5 najlepszych kremów z retinolem, które mają cudne działanie. Teraz wybrałam TOP 3 serum z retinolem, które stosuję zamiennie w okresie jesienno-zimowym, choć warto podkreślić, że latem również można stosować kosmetyki z retinolem, jeżeli tylko odpowiednio przygotujemy do tego swoją skórę.
1. Chantarelle - Superior Youth Boost
To serum jest moim numerem 1 tego roku. Zaczęłam je stosować we wrześniu i dziś jestem mega zadowolona z efektów. To serum z mikrokapsułkowym czystym retinolem o stężeniu 0,1%, czyli idealne na sam początek przygody z tym składnikiem aktywnym. Regeneruje skórę, zapewnia jej młody wygląd i działa antyoksydacyjnie. Nie należy do najtańszych, bo za 30 ml trzeba zapłacić 228 zł, ale z pewnością warto je przetestować - szczególnie, gdy dopiero zaczynasz stosować retinol.
2. La Roche-Posay - Retinol B3 Serum
To jedno z najlepiej ocenionych serum z retinolem na rynku. Użytkowniczki cenią je za efekt wygładzenia skóry i redukcji drobnych zmarszczek. Jest delikatne o stężeniu 0,3%. Dodatkowo posiada witaminę B3, czyli niacynamid, który od razu odbudowuje barierę hydrolipidową i cudnie nawilża. W składzie znalazła się także cenna, łagodząca woda termalna. 100 ml buteleczka kosztuje 169,99 zł.
3. The Ordinary - Retinol 1% in Squalane
To już wyższe stężenie retinolu, więc warto pamiętać o tym, żeby najpierw przyzwyczaić cerę, a dopiero potem się na nie zdecydować. Gdy już jednak twoja skóra będzie zretinizowana, śmiało możesz postawić na to serum. Kobiety je kochają i bardzo dobrze oceniają jego działanie. W dodatku jest to budżetowa opcja - 100 ml buteleczka kosztuje 44,99 zł. To game changer w ujędrnianiu skóry i wyrównywaniu jej kolorytu.
Jeśli natomiast dopiero zaczynasz przygodę z retinolem, marka The Ordinary ma w swojej ofercie także serum o niższym stężeniu, więc też możesz zapoznać się z jej produktami bez obawy o skutki ubocznych.
