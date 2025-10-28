Koreański krem to sekret jędrnej i młodo wyglądającej skóry, który szturmem podbija serca kobiet na całym świecie. Jednym z najbardziej rozchwytywanych produktów z tej kategorii jest ujędrniający krem do twarzy z serii Collagen od marki Bergamo. To intensywnie odżywcza formuła stworzona z myślą o cerze suchej i dojrzałej.

Działanie koreańskiego kremu z kolagenem

Krem do twarzy z serii Collagen marki Bergamo to koreański krem przeciwstarzeniowy, który zaskakuje skutecznością. Stworzony z myślą o cerze suchej i dojrzałej, działa jak kolagenowa osłona, która wygładza, ujędrnia i dogłębnie odżywia skórę twarzy. Produkt ma pojemność 50 g i został opracowany z wykorzystaniem koreańskiej filozofii pielęgnacji warstwowej. Formuła kremu zawiera składniki o działaniu przeciwzmarszczkowym, nawilżającym i regenerującym. Dzięki nim krem wspiera odbudowę skóry, przywraca jej sprężystość oraz sprawia, że staje się miękka, gładka i elastyczna. Produkt przeznaczony jest do stosowania zarówno rano, jak i wieczorem. Ma jedwabistą konsystencję, która doskonale się wchłania i nie klei się.

Bergamo Collagen, fot. mat. prasowe

Składniki aktywne w formule kremu – co naprawdę działa?

Bergamo Collagen ujędrniający krem do twarzy zawiera szereg składników aktywnych, które działają synergicznie.

Kolagen – wygładza skórę, wspiera jej regenerację, nadaje jej sprężystość i jędrność.

– wygładza skórę, wspiera jej regenerację, nadaje jej sprężystość i jędrność. Masło shea – działa przeciwstarzeniowo i ujędrniająco, intensywnie nawilża.

– działa przeciwstarzeniowo i ujędrniająco, intensywnie nawilża. Wosk pszczeli – tworzy barierę ochronną, spowalniając procesy starzenia i chroniąc przed czynnikami zewnętrznymi.

– tworzy barierę ochronną, spowalniając procesy starzenia i chroniąc przed czynnikami zewnętrznymi. Alantoina – łagodzi, regeneruje i wspomaga odbudowę naskórka.

Bogata, ale lekka konsystencja sprawia, że krem nie obciąża skóry, nadaje się idealnie do codziennego stosowania – rano i wieczorem.

Dlaczego kolagen to świetny składnik dla cery dojrzałej?

Kolagen, jako główny składnik aktywny kremu, pełni kluczową rolę w pielęgnacji skóry dojrzałej. Z wiekiem jego poziom w organizmie maleje, co prowadzi do utraty jędrności, elastyczności i pojawienia się zmarszczek. Kolagen w kosmetykach uzupełnia te braki, poprawiając strukturę skóry. Zastosowany w kremie kolagen przywraca skórze młodzieńczy wygląd, wygładza drobne linie oraz zwiększa nawilżenie naskórka. Wspomaga również naturalne procesy regeneracyjne i chroni przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego.

