Gala rozdania Oscarów emocjonuje nie tylko ze względu na nominowane filmy. O tym, kto może zdobyć statuetkę, pisałam ostatnio w moich przewidywaniach. Nie da się jednak ukryć, że równie fascynujące są kreacje gwiazd z czerwonego dywanu. Gwiazdy zadały szyku w przepięknych kreacjach od najlepszych światowych projektantów. Niektóre z nich są jak małe dzieła sztuki. Wybrałam 10 najpiękniejszych kreacji, które zachwyciły mnie najbardziej.

1. Nicole Kidman w sukni Chanel

Dawno nie widziałam Nicole Kidman w tak rewelacyjnym wydaniu. Jej posągowa figura i cera zawsze sprawiają, że kreacje prezentują się na niej zjawiskowo, ale tym razem przeszła samą siebie. Wybrała kremową, skromną, ale jednocześnie zjawiskową kreację od Chanel. Została ona wykończona baskinką z piórami, które nadały objętości szczupłej sylwetce aktorki. Moim zdaniem był to strzał w dziesiątkę.

Oscary 2026: Nicole Kidman w sukni Chanel, Fot. FREDERIC J. BROWN, AFP, East News

2. Teyana Taylor w sukni Chanel

Teyana Taylor nominowana za rolę drugoplanową w "Jedna bitwa po drugiej" również postawiła na pióra i Chanel. Aktorka, która ostatnio dość mocno stawiała na prześwity, tym razem zdecydowała się na skromniejszą kreację, choć również w stylu ABS dress - w okolicach brzucha miała bowiem delikatną siateczkę. Niemniej jednak pióra i tren sprawiły, że aktorka zadała szyku i wyglądała naprawdę elegancko.

Oscary 2026: Teyana Taylor w sukni Chanel, Fot. Rex Features, East News

3. Rose Byrne w sukni Diora

Dla mnie to absolutnie stylizacja numer 1. Rose Byrne z okazji Oscarów 2026 postawiła na długą, czarną, zjawiskową kreację Diora. Została ona wykończona kwiatowym haftem - typowym dla tego domu mody. Suknia została wycięta na ramionach i wykończona delikatnym rozszerzeniem oraz trenem. Cudnie podkreślała urodę aktorki. Rose wykończyła całą stylizację klasyczną czerwoną szminką - po prostu cudo. Widać, że to dla niej wyjątkowy wieczór - dostała bowiem nominację z pierwszoplanową rolę w filmie "Kopnęłabym cię, gdybym mogła".

Oscary 2026: Rose Byrne w sukni Diora, Fot. Rex Features, East News

4. Jessie Buckley w sukni Chanel

Jessie Buckley zachwyciła różową suknią z czerwoną górą od Chanel. Kreacja została zainspirowana stylizację Grace Kelly z Oscarów w 1956 roku. Tym samym Jessie oddała hołd księżnej w ten wyjątkowy dla siebie wieczór. I choć taka kolorystyka jest dość nietypowa jak na czerwony dywan, zdecydowanie pasowała do blond włosów irlandzkiej aktorki. Naszym zdaniem ją obroniła, też tak sądzicie?

Oscary 2026: Jessie Buckley w sukni Chanel, Fot. Rex Features, East News

5. Demi Moore w kreacji Gucci

Demi Moore w ubiegłym roku zachwycała nas na każdej gali swoimi stylizacjami - do dziś pamiętam cudowną perłową suknię od Armaniego, którą wybrała na Złote Globy. Tym razem na czerwonym dywanie przed Oscarami pojawiła się w sukni domu mody Gucci. To zielona suknia z "łuskami", przypominająca nieco pancerz ryby. Została wykończona - dla odmiany - piórami. W tym roku to zdecydowanie dodatek numer 1.

Oscary 2026: Demi Moore w kreacji Gucci, Fot. Rex Features, East News

6. Emma Stone w Louis Vuitton

Emma Stone w tym roku otrzymała nominację z rolę w filmie "Bugonia". Na czerwonym dywanie pojawiła się cała na biało, w prostej kreacji w stylu sleepless marki Louis Vuitton. Delikatne bufki przy krótkich rękawkach dodawały jej dziewczęckości, natomiast wycięte plecy seksapilu. Trzeba przyznać, że ta sukienka doskonale komponowała się z krótkimi włosami i atłasową cerą aktorki. Na czerwonym dywanie wyglądała jak milion dolarów.

Oscary 2026: Emma Stone w Louis Vuitton, Fot. Rex Features, East News

7. Kate Hudson w Armani Prive

Kate Hudson pozostała wierna i po raz kolejny na czerwony dywan wybrała kreację Armani Prive. Do dziś pamiętamy bowiem jej różową suknię marki, a teraz postawiła na miętowy model z baskinką i bardzo podobnym dekoltem. Mnie jednak najbardziej zachwyciła nie samą stylizacją, co swoją towarzyszką na czerwonym dywanie - do Dolby Theatre przybyła bowiem u boku swojej mamy, Goldie Hawn. Obie panie zadały szyku.

Oscary 2026: Kate Hudson w Armani Prive, Fot. Rex Features, East News

8. Anna Wintour w komplecie Diora

Anna Wintour pojawiła się w Dolby Theatre, aby wraz z Anne Hathaway wręczyć statuetkę za najlepsze kostiumy oraz charakteryzację i fryzury. Była naczelna Vogue'a postawiła na nietypowy komplet - białą sukienkę oraz czarną, koronkową narzutkę z asymetryczną baskinką. To projekt domu mody Dior, co widać po kwiatowym wzorze na sukience. Uważam, że Wintour zadała szyku i zaprezentowała się z klasą.

Oscary 2026: Anna Wintour w komplecie Diora, Fot. FREDERIC J. BROWN, AFP, East News

9. Elle Fanning w sukni Givenchy

Elle Fanning zaprezentowała się na czerwonym dywanie niczym prawdziwa księżniczka. Aktorka dostała nominację za film "Wartość sentymentalna" i bardzo sentymentalnie zaprezenrowała się w sukni od Givenchy. Koronkowe zdobienia i kamyczki oraz srebrna kolia mi od razu przywiodły na myśl księżniczkę Sissi. To była niesamowicie romantyczna stylizacja, która doskonale pasowała do dziewczęcej urody Fanning.

Oscary 2026: Elle Fanning w sukni Givenchy, Fot. FREDERIC J. BROWN, AFP, East News

10. Renate Reinsve w prostej sukni Louis Vuitton

Jak już pozostajemy przy "Wartości sentymentalnej", nie sposób nie wspomnieć o aktorce pierwszoplanowej z tej produkcji. Skandynawska aktorka postawiła na prostą, czerwoną suknię Louis Vuitton bez ramion, z bardzo odważnym, wysokim rozporkiem. Zaprezentowała tym samym zgrabną nogę, a do tego postawiła na czerwone sandałki i czerwone usta. Skromny total look uzupełniła koczkiem. Klasa sama w sobie.

Oscary 2026: Renate Reinsve w prostej sukni Louis Vuitton, Fot. ANGELA WEISS, AFP, East News

