Gwiazdy przybyły na Oscary 2026. Na czerwonym dywanie królowały prostota i klasyczne detale
Oscary 2026 to nie tylko święto kina. To też festiwal najpiękniejszych kreacji od największych projektantów. Gwiazdy zadały szyku na czerwonym dywanie, wybierają m.in. kreacje Diora, Givenchy oraz Gucci. Wybrałam 10 najpiękniejszych stylizacji z czerwonego dywanu.
Gala rozdania Oscarów emocjonuje nie tylko ze względu na nominowane filmy. O tym, kto może zdobyć statuetkę, pisałam ostatnio w moich przewidywaniach. Nie da się jednak ukryć, że równie fascynujące są kreacje gwiazd z czerwonego dywanu. Gwiazdy zadały szyku w przepięknych kreacjach od najlepszych światowych projektantów. Niektóre z nich są jak małe dzieła sztuki. Wybrałam 10 najpiękniejszych kreacji, które zachwyciły mnie najbardziej.
1. Nicole Kidman w sukni Chanel
Dawno nie widziałam Nicole Kidman w tak rewelacyjnym wydaniu. Jej posągowa figura i cera zawsze sprawiają, że kreacje prezentują się na niej zjawiskowo, ale tym razem przeszła samą siebie. Wybrała kremową, skromną, ale jednocześnie zjawiskową kreację od Chanel. Została ona wykończona baskinką z piórami, które nadały objętości szczupłej sylwetce aktorki. Moim zdaniem był to strzał w dziesiątkę.
2. Teyana Taylor w sukni Chanel
Teyana Taylor nominowana za rolę drugoplanową w "Jedna bitwa po drugiej" również postawiła na pióra i Chanel. Aktorka, która ostatnio dość mocno stawiała na prześwity, tym razem zdecydowała się na skromniejszą kreację, choć również w stylu ABS dress - w okolicach brzucha miała bowiem delikatną siateczkę. Niemniej jednak pióra i tren sprawiły, że aktorka zadała szyku i wyglądała naprawdę elegancko.
3. Rose Byrne w sukni Diora
Dla mnie to absolutnie stylizacja numer 1. Rose Byrne z okazji Oscarów 2026 postawiła na długą, czarną, zjawiskową kreację Diora. Została ona wykończona kwiatowym haftem - typowym dla tego domu mody. Suknia została wycięta na ramionach i wykończona delikatnym rozszerzeniem oraz trenem. Cudnie podkreślała urodę aktorki. Rose wykończyła całą stylizację klasyczną czerwoną szminką - po prostu cudo. Widać, że to dla niej wyjątkowy wieczór - dostała bowiem nominację z pierwszoplanową rolę w filmie "Kopnęłabym cię, gdybym mogła".
4. Jessie Buckley w sukni Chanel
Jessie Buckley zachwyciła różową suknią z czerwoną górą od Chanel. Kreacja została zainspirowana stylizację Grace Kelly z Oscarów w 1956 roku. Tym samym Jessie oddała hołd księżnej w ten wyjątkowy dla siebie wieczór. I choć taka kolorystyka jest dość nietypowa jak na czerwony dywan, zdecydowanie pasowała do blond włosów irlandzkiej aktorki. Naszym zdaniem ją obroniła, też tak sądzicie?
5. Demi Moore w kreacji Gucci
Demi Moore w ubiegłym roku zachwycała nas na każdej gali swoimi stylizacjami - do dziś pamiętam cudowną perłową suknię od Armaniego, którą wybrała na Złote Globy. Tym razem na czerwonym dywanie przed Oscarami pojawiła się w sukni domu mody Gucci. To zielona suknia z "łuskami", przypominająca nieco pancerz ryby. Została wykończona - dla odmiany - piórami. W tym roku to zdecydowanie dodatek numer 1.
6. Emma Stone w Louis Vuitton
Emma Stone w tym roku otrzymała nominację z rolę w filmie "Bugonia". Na czerwonym dywanie pojawiła się cała na biało, w prostej kreacji w stylu sleepless marki Louis Vuitton. Delikatne bufki przy krótkich rękawkach dodawały jej dziewczęckości, natomiast wycięte plecy seksapilu. Trzeba przyznać, że ta sukienka doskonale komponowała się z krótkimi włosami i atłasową cerą aktorki. Na czerwonym dywanie wyglądała jak milion dolarów.
7. Kate Hudson w Armani Prive
Kate Hudson pozostała wierna i po raz kolejny na czerwony dywan wybrała kreację Armani Prive. Do dziś pamiętamy bowiem jej różową suknię marki, a teraz postawiła na miętowy model z baskinką i bardzo podobnym dekoltem. Mnie jednak najbardziej zachwyciła nie samą stylizacją, co swoją towarzyszką na czerwonym dywanie - do Dolby Theatre przybyła bowiem u boku swojej mamy, Goldie Hawn. Obie panie zadały szyku.
8. Anna Wintour w komplecie Diora
Anna Wintour pojawiła się w Dolby Theatre, aby wraz z Anne Hathaway wręczyć statuetkę za najlepsze kostiumy oraz charakteryzację i fryzury. Była naczelna Vogue'a postawiła na nietypowy komplet - białą sukienkę oraz czarną, koronkową narzutkę z asymetryczną baskinką. To projekt domu mody Dior, co widać po kwiatowym wzorze na sukience. Uważam, że Wintour zadała szyku i zaprezentowała się z klasą.
9. Elle Fanning w sukni Givenchy
Elle Fanning zaprezentowała się na czerwonym dywanie niczym prawdziwa księżniczka. Aktorka dostała nominację za film "Wartość sentymentalna" i bardzo sentymentalnie zaprezenrowała się w sukni od Givenchy. Koronkowe zdobienia i kamyczki oraz srebrna kolia mi od razu przywiodły na myśl księżniczkę Sissi. To była niesamowicie romantyczna stylizacja, która doskonale pasowała do dziewczęcej urody Fanning.
10. Renate Reinsve w prostej sukni Louis Vuitton
Jak już pozostajemy przy "Wartości sentymentalnej", nie sposób nie wspomnieć o aktorce pierwszoplanowej z tej produkcji. Skandynawska aktorka postawiła na prostą, czerwoną suknię Louis Vuitton bez ramion, z bardzo odważnym, wysokim rozporkiem. Zaprezentowała tym samym zgrabną nogę, a do tego postawiła na czerwone sandałki i czerwone usta. Skromny total look uzupełniła koczkiem. Klasa sama w sobie.
