Moda zmienia się nieustannie — i to nie tylko dlatego, że projektanci chcą wprowadzać nowe kolekcje. Zmiany w modzie odzwierciedlają to, jak zmienia się świat: nasze wartości, nastroje społeczne, technologia i sposób życia. Nowe trendy pojawiają się też dzięki rozwojowi mediów i technologii. Internet, media społecznościowe i influencerzy sprawiają, że moda rozprzestrzenia się błyskawicznie — to, co wczoraj było niszowe, dziś może być globalnym hitem.

Dokładnie tak jest z biżuterią — dziś modna, jutro już traci na popularności. W sezonie jesień-zima 2025/2026 modne są naszyjniki-łańcuchy. Co z nich zostanie w przyszłym roku? Zobaczymy. Teraz lansują je między innymi: Acne, Chloe, Gucci, Fendi.

Gucci przywiesza do naszyjników-łańcuchów strzemię

Gucci przyzwyczaiło nas do klasyki, w kolekcji na sezon jesień-zima 2025/2026 nie było inaczej — klasyczne sukienki, proste płaszcze, futra. To na co zwróciłam uwagę to biżuteria. Przypomina ona łańcuch zawiązanych wokół szyi modelki zakończony czymś w rodzaju strzemienia. Bez wątpienia to nie biżuteria dla każdego — ale koneserzy na pewno będą zachwyceni.

Pokaz Gucci - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Fendi przeplata łańcuchy tasiemką

Fendi zdecydowała się na prawie klasyczne rozwiązanie. Prawie, bo swoje łańcuchy przewiązała tasiemką. To fajny trik do wykorzystania w domu. Jeśli masz prosty naszyjnik-łańcuch, co kilka oczek przepleć go czarną aksamitką. Super efekt gwarantowany.

Pokaz Fendi - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Acne przywiązuje do naszyjników ozdobne kulki i wstążki

Nie ma złudzeń — naszyjniki-łańcuchy są w tym sezonie inne: mniejsze, delikatniejsze przede wszystkim czymś ozdobione. Acne zdecydowało się ozdobić swój naszyjnik dużą kulką i szarfą wiązaną na kokardę.

Pokaz Acne - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Versace maluje naszyjniki-łańcuchy

Łańcuchy to nie twoja bajka? Przyjrzyj się pokazowi Versacze. Zamiast prawdziwych łańcuchów pojawiły się łańcuchowy printy na koszuli. Taka delikatna wersja bardzo mi odpowiada, a tobie?

Pokaz Versace - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Chloe nosi łańcuchy jako pasek

Łańcuchy na szyi? A kto powiedział, że tak musi być. Chloe nosi je do jeansów w pasie zamiast tradycyjnego paska. To świetne rozwiązanie dla osób, które lubią rockowy styl, ale nie lubią nosić biżuterii w okolicy głowy. Jeśli tobie wszystko jedno noś łańcuch raz na szyi, raz w pasie.

Pokaz Chloe - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Naszyjniki-łańcuchy, z czym je łączyć?

Rozumiem, że po zapoznaniu się z trendami na sezon jesień-zima 2025/2026 możesz czuć się skołowana. Lubisz prostotę? Zatem noś swój naszyjnik-łańcuch pojedynczo lub z minimalistycznymi łańcuszkami.