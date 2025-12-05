W Lidlu znalazłam idealny świąteczny sweterek "snowy pearl". Tylko 39,99 zł i 3 kolory do wyboru
W Lidlu pojawił się hit sezonu – sweter damski Esmara w świątecznym stylu, do wyboru aż w trzech kolorach. Kosztuje jedynie 39,99 zł i jest dostępny wyłącznie w sklepach stacjonarnych. To idealna propozycja na zimowe stylizacje!
W sklepach stacjonarnych sieci Lidl pojawiła się prawdziwa perełka w świątecznej kolekcji odzieżowej – sweter damski marki Esmara, który śmiało możemy określić mianem „snowy pearl”. Ten model natychmiast przyciągnął uwagę klientek dzięki swojemu urokowi i wyjątkowemu stylowi. A do tego ma niską cenę.
Dlaczego sweter damski Lidl „snowy pearl” to hit świąt?
Ten uroczy sweter dostępny jest w promocyjnej cenie 39,99 zł, obniżonej z wcześniejszej kwoty 49,99 zł – co daje aż 20% zniżki. Ma piękny waniliowy odcień, a na wierzchu śnieżne perełki, które nadają mu elegancji. Dzięki temu to idealny model do świątecznych stylizacji.
Sweter zachwyca bożonarodzeniowym charakterem, który doskonale wpisuje się w zimowy klimat i atmosferę grudniowych spotkań. To element garderoby, który nie tylko ogrzeje, ale też wprowadzi w radosny, gwiazdkowy nastrój.
Trzy kolory, jeden styl – jaki sweter wybrać?
Model „snowy pearl” dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych, co pozwala dopasować go do indywidualnych preferencji każdej kobiety. Waniliowy to mój numer jeden, ale w świątecznych stylizacjach świetnie będzie prezentować się także bordo, które jest odcieniem idealnym na Boże Narodzenie. Trzeci kolor to czerń, czyli elegancka klasyka, która broni się zawsze.
Każdy z wariantów ma ten sam, ciepły i przytulny fason, który łączy styl z wygodą. Bordo i czerń posiadają jednak srebrne dżeciki zamiast perełek, ale są one równie snowy jak w wersji waniliowej, bo pięknie się mienią. Świąteczny charakter swetra podkreślają subtelne detale – wzory i struktura materiału nadają mu wyjątkowego wyglądu. Sweter ma prosty, ponadczasowy krój, który sprawdzi się u kobiet w każdym wieku.
Jak nosić świąteczny sweter z Lidla? Pomysły na stylizacje
Sweter damski Lidl „snowy pearl” to propozycja idealna na zimowe stylizacje, zarówno codzienne, jak i bardziej odświętne. Oto kilka pomysłów, jak można go zestawić:
- na co dzień: zestawiony z jeansami i botkami stworzy wygodny i modny outfit na spacer czy zakupy,
- do pracy: połączony z materiałowymi spodniami i subtelnymi dodatkami będzie świetnie wyglądał nawet w biurze,
- na święta: w połączeniu z plisowaną lub satynową spódnicą i eleganckimi kolczykami zamieni się w wyjątkowy świąteczny look.
Dzięki swojej uniwersalności i subtelnemu świątecznemu designowi sweter może być podstawą wielu stylizacji. To świetna baza, która pozwala wyrazić siebie i poczuć się wyjątkowo w sezonie zimowym.
Gdzie kupić świąteczny sweter Esmara?
Sweter damski „snowy pearl” marki Esmara dostępny jest wyłącznie w sklepach stacjonarnych sieci Lidl. Nie można go kupić online, co oznacza, że należy udać się osobiście do jednego z punktów sprzedaży, by skorzystać z promocji.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, dlatego warto pospieszyć się z zakupem – zwłaszcza że ten model cieszy się dużym zainteresowaniem.
Dla osób szukających modnych i funkcjonalnych ubrań na zimę, ciepły sweter na zimę Lidl to wybór, który łączy atrakcyjną cenę z jakością i stylem. Marka Esmara ponownie udowadnia, że Lidl moda damska zima może zaskoczyć pozytywnie. W tym sezonie warto postawić na stylizacje świąteczne Lidl i pozwolić sobie na odrobinę modowej radości – świąteczny look Lidl z pewnością zrobi wrażenie.
