W sklepach stacjonarnych sieci Lidl pojawiła się prawdziwa perełka w świątecznej kolekcji odzieżowej – sweter damski marki Esmara, który śmiało możemy określić mianem „snowy pearl”. Ten model natychmiast przyciągnął uwagę klientek dzięki swojemu urokowi i wyjątkowemu stylowi. A do tego ma niską cenę.

Dlaczego sweter damski Lidl „snowy pearl” to hit świąt?

Ten uroczy sweter dostępny jest w promocyjnej cenie 39,99 zł, obniżonej z wcześniejszej kwoty 49,99 zł – co daje aż 20% zniżki. Ma piękny waniliowy odcień, a na wierzchu śnieżne perełki, które nadają mu elegancji. Dzięki temu to idealny model do świątecznych stylizacji.

Waniliowy sweter damski Lidl „snowy pearl” za 39,99 zł, Fot. materiały promocyjne, lidl.pl

Sweter zachwyca bożonarodzeniowym charakterem, który doskonale wpisuje się w zimowy klimat i atmosferę grudniowych spotkań. To element garderoby, który nie tylko ogrzeje, ale też wprowadzi w radosny, gwiazdkowy nastrój.

Trzy kolory, jeden styl – jaki sweter wybrać?

Model „snowy pearl” dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych, co pozwala dopasować go do indywidualnych preferencji każdej kobiety. Waniliowy to mój numer jeden, ale w świątecznych stylizacjach świetnie będzie prezentować się także bordo, które jest odcieniem idealnym na Boże Narodzenie. Trzeci kolor to czerń, czyli elegancka klasyka, która broni się zawsze.

Każdy z wariantów ma ten sam, ciepły i przytulny fason, który łączy styl z wygodą. Bordo i czerń posiadają jednak srebrne dżeciki zamiast perełek, ale są one równie snowy jak w wersji waniliowej, bo pięknie się mienią. Świąteczny charakter swetra podkreślają subtelne detale – wzory i struktura materiału nadają mu wyjątkowego wyglądu. Sweter ma prosty, ponadczasowy krój, który sprawdzi się u kobiet w każdym wieku.

Bordowy i czarny sweter z Lidla, Fot. materiały promocyjne, lidl.pl

Jak nosić świąteczny sweter z Lidla? Pomysły na stylizacje

Sweter damski Lidl „snowy pearl” to propozycja idealna na zimowe stylizacje, zarówno codzienne, jak i bardziej odświętne. Oto kilka pomysłów, jak można go zestawić:

na co dzień: zestawiony z jeansami i botkami stworzy wygodny i modny outfit na spacer czy zakupy,

zestawiony z jeansami i botkami stworzy wygodny i modny outfit na spacer czy zakupy, do pracy: połączony z materiałowymi spodniami i subtelnymi dodatkami będzie świetnie wyglądał nawet w biurze,

połączony z materiałowymi spodniami i subtelnymi dodatkami będzie świetnie wyglądał nawet w biurze, na święta: w połączeniu z plisowaną lub satynową spódnicą i eleganckimi kolczykami zamieni się w wyjątkowy świąteczny look.

Dzięki swojej uniwersalności i subtelnemu świątecznemu designowi sweter może być podstawą wielu stylizacji. To świetna baza, która pozwala wyrazić siebie i poczuć się wyjątkowo w sezonie zimowym.

Gdzie kupić świąteczny sweter Esmara?

Sweter damski „snowy pearl” marki Esmara dostępny jest wyłącznie w sklepach stacjonarnych sieci Lidl. Nie można go kupić online, co oznacza, że należy udać się osobiście do jednego z punktów sprzedaży, by skorzystać z promocji.

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, dlatego warto pospieszyć się z zakupem – zwłaszcza że ten model cieszy się dużym zainteresowaniem.

Dla osób szukających modnych i funkcjonalnych ubrań na zimę, ciepły sweter na zimę Lidl to wybór, który łączy atrakcyjną cenę z jakością i stylem. Marka Esmara ponownie udowadnia, że Lidl moda damska zima może zaskoczyć pozytywnie. W tym sezonie warto postawić na stylizacje świąteczne Lidl i pozwolić sobie na odrobinę modowej radości – świąteczny look Lidl z pewnością zrobi wrażenie.

