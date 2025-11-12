Faux fur toque, czyli futrzany toczek z najnowszej kolekcji Zary, podbił serca fanek mody retro. Nie chodzi tu jedynie o jego praktyczność, ale przede wszystkim o styl — wyglądem przypomina czasy głębokiego PRL-u. Utrzymany w duchu vintage, stanowi doskonałe połączenie estetyki z funkcjonalnością.

Ten model stał się już określany mianem zimowego hitu — nie tylko chroni przed chłodem, ale też stanowi mocny punkt stylizacji. W dobie powrotu mody retro, projekt Zary trafia w samo sedno trendów, przyciągając uwagę zarówno starszych fanek stylu, jak i młodszych, które pragną się wyróżniać.

Toczek - Fot. zara.com

Futrzane toczki w PRL-u

Futrzane toczki były bardzo popularnym elementem kobiecej garderoby w czasach PRL-u. Kobiety nosiły je nie tylko ze względu na ochronę przed mrozem, ale także jako oznakę elegancji. Kojarzony był z szykiem i klasą. Wykonywany często z naturalnego futra, stanowił luksusowy akcent w dość szarej rzeczywistości PRL-u.

Noszono je głównie do płaszczy z wełny lub kożuchów, często w towarzystwie skórzanych rękawiczek i eleganckich torebek. Popularne były fasony zakrywające uszy, mocno osadzone na głowie. Kobiety dbały o to, by toczek harmonizował kolorystycznie z całą stylizacją.

Do jakiego kształtu twarzy pasuje futrzany toczek?

Futrzany toczek to nakrycie głowy, które może wyglądać bardzo korzystnie, ale tylko wtedy, gdy dobrze dobierzemy je do kształtu twarzy. Najlepiej prezentuje się na twarzach owalnych i tych w kształcie serca – proporcje tych typów twarzy harmonizują z objętością toczka.

Osoby o twarzy okrągłej powinny zwracać uwagę na to, aby toczek nie dodawał jej dodatkowej objętości po bokach. W takim przypadku warto postawić na model o bardziej opływowym kształcie, noszony lekko pod kątem. Natomiast przy twarzy pociągłej i kwadratowej, toczek może skutecznie zrównoważyć proporcje, nadając rysom miękkości.

Ważne jest również, aby odpowiednio ułożyć fryzurę — lekko wystające kosmyki spod toczka dodadzą lekkości i nieco zrównoważą masywność czapki.

Z czym nosić futrzany toczek, by wyglądać stylowo?

Futrzany toczek z Zary za 115 zł to wyrazisty dodatek, dlatego warto zestawiać go z równie eleganckimi i stonowanymi elementami garderoby. Świetnie komponuje się z długimi płaszczami, zwłaszcza w klasycznych kolorach jak beż, czerń czy granat. Można również zestawić go z wełnianym trenczem lub kożuchem, podkreślając retro klimat.

Dobrze sprawdzi się także ze skórzanymi rękawiczkami oraz torebką typu vintage. Stylizację można dopełnić botkami na słupku lub kozakami z wysoką cholewką. Jeśli chcemy dodać nuty nowoczesności, warto postawić na kontrastujące dodatki – np. duże okulary przeciwsłoneczne lub geometryczne kolczyki.

Czytaj także: