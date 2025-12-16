Koszula oversize to propozycja, która sprawdzi się w szafie każdej kobiety ceniącej wygodę i dobry styl. Jeżeli szukasz modnej koszuli damskiej, model z sieci sklepów Zara może okazać się strzałem w dziesiątkę. Zwłaszcza że świetnie prezentuje się w zestawieniu z modnymi w tym sezonie jeansami wide leg i niewiele kosztuje. Zobacz, jak wygląda ta koszula.

Dlaczego koszula oversize Zara to must have sezonu?

Koszula oversize z popeliny, dostępna w ofercie sieci sklepów Zara, to propozycja, która wyróżnia się prostym, a zarazem stylowym krojem. Z klasycznym kołnierzykiem, długim rękawem typu kimono, obniżoną linią ramion i naszytą kieszenią z przodu – ten model łączy w sobie funkcjonalność i modny look.

Za 129,00 zł otrzymujemy uniwersalny element garderoby, który można nosić na wiele sposobów. Dzięki oversize’owemu krojowi koszula idealnie wpisuje się w aktualne trendy, jednocześnie oferując wygodę i luz. Warto zaznaczyć, że koszula została wykonana w 100% z bawełny pochodzącej z certyfikowanych upraw ekologicznych, co może być istotnym argumentem dla osób dbających o środowisko.

Koszula oversize Zara, Fot. materiały prasowe, zara.com

Jak koszula oversize wygląda z jeansami wide leg?

Połączenie koszuli oversize Zara z jeansami typu wide leg tworzy nowoczesny, miejski look. Luźna forma koszuli doskonale komponuje się z szerokimi nogawkami jeansów, podkreślając nonszalancki, ale przemyślany styl. Taka stylizacja jest wygodna i jednocześnie bardzo efektowna.

Noszenie koszuli "zbluzowanej" - częściowo wsuniętej z przodu w spodnie, a luźnej z tyłu – tzw. styl "założony za spodnie" – nadaje sylwetce lekkości i tworzy ciekawy kontrast między strukturą materiału koszuli a denimem. To prosty sposób na modny i oryginalny wygląd bez zbędnego wysiłku.

Pomysły na stylizacje z koszulą oversize z popeliny

Koszula oversize z popeliny z Zary może stać się bazą wielu stylizacji.

Na co dzień – w połączeniu z jeansami wide leg i sneakersami. Taki zestaw sprawdzi się podczas spaceru po mieście czy spotkania z przyjaciółmi.

– w połączeniu z jeansami wide leg i sneakersami. Taki zestaw sprawdzi się podczas spaceru po mieście czy spotkania z przyjaciółmi. Do pracy – zestawiona z eleganckimi cygaretkami i loafersami. Taki look jest profesjonalny, a jednocześnie modny.

– zestawiona z eleganckimi cygaretkami i loafersami. Taki look jest profesjonalny, a jednocześnie modny. Na wieczór – koszula oversize noszona jako tunika z paskiem w talii, do wysokich butów na obcasie. Doda charakteru i stylu.

– koszula oversize noszona jako tunika z paskiem w talii, do wysokich butów na obcasie. Doda charakteru i stylu. Warstwowo – założona na top jako narzutka, w połączeniu z szortami i sandałami – idealna opcja na cieplejsze dni.

Z czego wykonana jest koszula oversize z Zary?

Produkt wykonano w 100% z bawełny pochodzącej z certyfikowanych upraw ekologicznych (OCS). Tkanina popelinowa jest lekka, przewiewna i przyjemna w dotyku, co sprawia, że koszula jest komfortowa w noszeniu przez cały dzień.

Taki materiał dobrze się układa, nie gniecie się nadmiernie i jest łatwy w pielęgnacji. Dodatkowo ekologiczne pochodzenie bawełny wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie na odpowiedzialną modę.

Gdzie kupić koszulę oversize za 129 zł?

Koszulę oversize z popeliny można nabyć w sklepach stacjonarnych Zara lub poprzez stronę internetową sieci. W cenie 129,00 zł otrzymujemy klasyczny, stylowy i funkcjonalny element garderoby, który można łączyć z wieloma innymi częściami ubioru.

