Skandynawskie trendy są nam coraz bliższe. W dużej mierze przyczyniła się do tego popularność Copenhagen Fashion Week, który jest jednym z najmłodszych europejskich tygodni mody. Nie da się też ukryć, że Dania i Szwecja są obecnie coraz popularniejszymi kierunkami wycieczkowymi. Polacy pokochali skandynawski klimat ze względu na jego przytulność oraz komfort. Stąd taka popularność trendów hygge czy Cozy Cocooning. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także tamtejsze firmy odzieżowe. Marka Our Legacy podbiła serca Skandynawek, a teraz zyskuje popularność w innych krajach europejskich, a nawet na świecie.

Marka Our Legacy powstała w 2005 roku w Sztokholmie. Została założona przez Jockuma Hallina, Cristophera Nyinga, którzy na samym początku skupiali się na sprzedawaniu, a następnie samodzielnym tworzeniu T-shirtów z różnymi grafikami. Poznali się jeszcze jako dzieci i pracowali razem w sklepie odzieżowym. Potem sami postanowili tworzyć własne projekty. Ich firma znacznie ewaluowała w 2018 roku i dziś uchodzi za prestiżową markę modową, w której znajdziemy ubrania dla kobiet i mężczyzn, ale też buty i akcesoria.

Wszystkie elementy garderoby, jakie znajdują się w portfolio marki Our Legacy, charakteryzują się minimalizmem, który jest typowy dla skandynawskiej mody. To produkty wysokiej jakości pod względem materiałów, a także unikalnego rzemiosła, jakie wykorzystywane jest przy ich tworzeniu.

Our Legacy to minimalizm w eleganckim wydaniu

Ubrania, które znajdziemy w portfolio marki Our Legacy, to minimalizm w najlepszej postaci. Charakteryzują go proste kolory i nieskomplikowane kroje. Dlatego w asortymencie marki znajdują się np. dobrze skrojone szare marynarki, czarne i beżowe płaszcze czy klasyczne koszule.

Projektanci dbają jednak o to, aby każdemu z tych elementów garderoby nadać indywidualny charakter. Właśnie dlatego np. na T-shirtach z logo marki możemy dostrzec oryginalne wzory, a w asortymencie nie brakuje oryginalnych dodatków. Wszystko to jednak z zachowaniem dobrego smaku, a tworząc stylizację z ubrań Our Legacy, jesteśmy w stanie zyskać elegancki look w stylu quiet luxury.

5 najgorętszych trendów od Our Legacy

Wybrałam 5 elementów garderoby z portfolio Our Legacy, które wpisują się w najważniejsze trendy jesieni i zimy 2025/2026. W dużej mierze tego typu modele były promowane podczas Copenhagen Fashion Week. Szczególnie skórzane płaszcze oraz wełniane kamizelki.

1. Skórzany płaszcz

Skórzany płaszcz i skórzane buty to połączenie, które nie wychodzi z mody. Jesienią 2025 również będzie hitem. Szczególnie jeśli chodzi o długie płaszcze w stylu "Matrixa". Mogą mieć czarny odcień lub brązowy, aby prezentować się trendy. W asortymencie Our Legacy znalazł się ten klasyczny, czarny, delikatnie błyszczący. Doda ci pewności siebie oraz sprawi, że zadasz szyku w chłodniejsze dni.

Skórzany płaszcz Our Legacy, Fot. materiały promocyjne, ourlegacy.com

2. Brązowe botki

Wiemy już, że modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 to przede wszystkim brązy. Właśnie dlatego brązowe botki to hit jesieni 2025. W asortymencie Our Legacy znajdziemy parę wykonaną z włoskiej skóry. Te botki posiadają 5 cm obcas oraz bardzo modny czubek w kwadratowym stylu ze szwem przez środek. Właśnie dlatego to najmodniejszy model tego sezonu, który świetnie będzie komponował się w zestawieniu ze skórzanymi kurtkami, ale też beżowym płaszczem na jesień 2025.

Brązowe botki Our Legacy, Fot. materiały promocyjne, ourlegacy.com

3. Wełniana kamizelka

Do niedawna kojarzyła się głównie z babcinymi ubraniami, a teraz właśnie za sprawą Dunek wełniana kamizelka jest największym trendem jesieni i zimy 2025/2026. Naturalna, nietypowa, a jednocześnie bardzo stylowa, jeśli zestawimy ją z odpowiednimi elementami garderoby. W połączeniu z elegancką koszulą w stonowanym odcieniu będzie prezentować się elegancko. Najważniejsze, aby dobrać do niej odpowiednie dodatki - m.in. szpilki i wyrazistą biżuterię.

Wełniana kamizelka Our Legacy, Fot. materiały promocyjne, ourlegacy.com

4. Czekoladowa torebka

Chocolate shopper bag to modna torba na jesień i zimę 2025, ale również mniejsze modele w tym kolorze będą hitem w tym sezonie. Najważniejsze, aby miały prosty krój i były stylowe. Warto też wziąć pod uwagę trendy, ponieważ te 3 modne modele torebek to must-have na jesień 2025. Wśród nich znajduje się fason, który możemy dostać w Our Legacy. To klasyczna, prosta torebka na ramię w czekoladowym kolorze. Można ją nosić niemal do wszystkiego, ale szczególnie warto doczepić do niej zawieszkę, bo to najmodniejszy dodatek sezonu.

Czekoladowa torebka Our Legacy, Fot. materiały promocyjne, ourlegacy.com

5. Czerwona marynarka

Nie tylko brązy, beże i szarości będą modne w tym sezonie. Jesienią i zimą 2025 warto też postawić na mocniejsze akcenty, wśród których królować będą ribbon blue oraz czerwienie. Wiemy już, że sneakersy w tym kolorze to must-have jesieni 2025, ale nie tylko buty. Warto postawić również na marynarkę w takim odcieniu - szczególnie model, który znalazł się w portfolio Our Legacy. To bawełniana marynarka w prostym, ale jednocześnie nietypowym stylu. Z pewnością doda charakteru każdej twojej stylizacji.

Czerwona marynarka Our Legacy, Fot. materiały promocyjne, ourlegacy.com

Moda skandynawska niejedno ma imię

Dunki i Szwedki mają swój specyficzny styl, w którym wykorzystują oczywiście największe trendy z wybiegów prestiżowych domów mody, ale stawiają przede wszystkim na własną wygodę i indywidualny charakter elementów garderoby, na jakie stawiają. Właśnie dlatego w ich stylizacjach możemy dostrzec inspiracje, na które zupełni nie wpadłybyśmy, kierując swój wzrok wyłącznie w stronę Paryża, Mediolanu czy Londynu.

Właśnie dlatego już teraz na ulicach Kopenhagi rządzi ten wzór, a jesienią i zimą będzie szczególnie pożądany, bo doda szarym dniom kolorów. Oprócz tego Dunki najchętniej stawiają na ten uroczy trend w swoich stylizacjach, który nawet minimalistycznym lookom dodaje wyjątkowości. Warto zatem czerpać inspirację z szaf Skandynawek.