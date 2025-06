Nie każdy ma czas i warunki, żeby codziennie chodzić na siłownię lub godzinami ćwiczyć w domu. Coraz więcej osób szuka krótkich i skutecznych ćwiczeń, które można wykonać na niewielkiej przestrzeni i bez sprzętu. Trening HIIT to jedna z takich opcji. Jest intensywny, krótki, ale potrafi przynieść efekty szybciej niż klasyczny pilates. Nie wymaga żadnego sprzętu i można go wykonać w dowolnym miejscu.

Reklama

Na czym polega ten trening

Trening trwa dokładnie 15 minut i składa się z ćwiczeń wykonywanych jedno po drugim bez przerw. Każde ćwiczenie trwa 30 sekund i nie trzeba liczyć powtórzeń.

Ćwiczenia obejmują całe ciało – aktywowane są nogi, pośladki, brzuch, ramiona i mięśnie głębokie (core). Znajdują się tu m.in. warianty przysiadów, wykroki do boku, pajacyki i różnego rodzaju przeskoki. Wszystkie ruchy opierają się wyłącznie na pracy z masą własnego ciała, bez użycia dodatkowego sprzętu.

Co daje ten trening

Regularne wykonywanie takiego zestawu może przynieść poprawę kondycji, wzrost siły funkcjonalnej i lepszą kontrolę nad ciałem. Praca nad równowagą, stabilizacją i mobilnością przekłada się na sprawniejsze funkcjonowanie na co dzień – od poprawy postawy po większą kontrolę ruchu.

W porównaniu do klasycznego pilatesu, trening HIIT o tej strukturze może przynieść szybszy efekt w postaci redukcji tkanki tłuszczowej. Krótszy, ale intensywniejszy wysiłek generuje większe zapotrzebowanie energetyczne, co sprzyja spalaniu kalorii i przyspieszaniu metabolizmu. Nie bez znaczenia jest też oszczędność czasu – 15 minut dziennie to realny plan nawet przy napiętym grafiku.

Zalety tego treningu i uwagi

Zalety:

krótki czas trwania,

trening całego ciała bez sprzętu,

możliwość wykonywania w domu, bez konieczności organizowania przestrzeni.

Ważne uwagi:

Ten trening nie zastąpi ćwiczeń siłowych z obciążeniem.

z obciążeniem. Intensywność ćwiczeń może być zbyt wysoka dla osób początkujących (jeśli tak będzie, ćwicz w wolniejszym tempie)

Spalanie kalorii zależy od indywidualnego tempa i techniki – nie każdy osiągnie te same efekty.

od indywidualnego tempa i techniki – nie każdy osiągnie te same efekty. W treningu brakuje rozgrzewki i rozciągania – użytkownik powinien samodzielnie je dodać przed i po treningu.

Czytaj także: