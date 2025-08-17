Ćwiczenie „banana roll” wygląda na łatwe, ale takie nie jest. Nie obawiaj się jednak, że nie zdołasz go zrobić. Zrobisz, lecz kluczowe będzie – czy poprawnie. Banana roll wzmacnia głębokie mięśnie brzucha, które działają jak gorset, stabilizując kręgosłup i spłaszczając brzuch. To doskonałe uzupełnienie treningu core, szczególnie jeśli chcesz poprawić postawę, zwiększyć kontrolę nad ciałem, wzmocnić centrum sylwetki i spłaszczyć brzuch.

Jak wykonać banana roll krok po kroku

Połóż się na plecach na macie. Unieś nogi i ramiona tak, aby całe ciało tworzyło pozycję tzw. hollow body – dolna część pleców powinna przylegać do podłoża, nogi wyprostowane lub lekko ugięte, ramiona wyciągnięte za głową. Napnij mięśnie brzucha, nie wypychając żeber.

Twoje ciało powinno kształtem przypominać banana – stąd nazwa ćwiczenia, które oznacza przetaczanie banana. I teraz właśnie przejdziemy do przetaczania.

Z tej pozycji wykonaj obrót na bok, a następnie na brzuch, utrzymując nogi i ramiona uniesione nad podłogą – teraz jesteś w pozycji „supermana”. Potem przetocz się dalej na drugi bok i z powrotem na plecy, cały czas utrzymując napięcie w mięśniach.

Ruch powinien być kontrolowany – nie wolno pomagać sobie odepchnięciem rąk czy nóg od podłoża. Oddychaj spokojnie, nie wstrzymując oddechu. W idealnie poprawnie wykonanym ćwiczeniu całe ciało porusza się właściwie jednocześnie – nie zaczynasz obrotu miednicą czy obręczą barkową. Dąż do takiego wykonania, jakie zobaczysz na poniższym filmiku:

Jakie mięśnie pracują w banana roll

Banana roll angażuje przede wszystkim mięsień poprzeczny brzucha (jeden z mięśni głębokich)– kluczowy dla spłaszczenia brzucha – oraz mięśnie skośne, prosty brzucha, prostowniki grzbietu.

W trakcie obrotów intensywnie pracują także pośladki oraz mięśnie stabilizujące biodra i barki. To ćwiczenie zmusza ciało do współpracy – wiele mięśni pracuje jednocześnie, a ich pracę trzeba dobrze skoordynować.

Dlaczego warto włączyć banana roll do treningu

Mięsień poprzeczny brzucha działa jak pas podpierający i odciążający kręgosłup. Wzmocnienie go poprawia postawę, zmniejsza ryzyko bólów pleców i daje efekt wyszczuplenia talii.

Banana roll dodatkowo uczy kontroli nad ruchem i stabilizacji ciała w różnych pozycjach, co ma znaczenie nie tylko w sporcie, ale i w codziennym funkcjonowaniu.

Jak włączać banan roll do ćwiczeń

Banana roll można robić jako element rozgrzewki mięśni tułowia, ćwiczenie w bloku siłowym na brzuch lub część finishera (taka „dobitka” dla brzucha) na koniec treningu.

Wystarczy 3-5 powtórzeń w każda stronę (czyli pełnych obrotów przez brzuch i plecy) w 2-3 seriach.

