Ten trening w 10 minut wymodeluje płaski brzuch. Wystarczy mata i hantla lub butelka z wodą
Chcesz wzmocnić i wymodelować brzuch w ekspresowym tempie? Ten 10-minutowy trening z hantlą to skuteczny sposób na jędrny, płaski brzuch. Wystarczy mata i butelka wody lub hantla, a już po kilku tygodniach zobaczysz pierwsze efekty.
Nie wahaj się, koniecznie wypróbuj ten trening na płaski, jędrny brzuch. To będzie fajna odmiana po pilatesie i silniejszy bodziec. Przygotuj hantlę lub butelkę z wodą i zacznij ćwiczyć. Już po 4 tygodniach zauważysz pierwsze efekty.
Na czym polega ten trening
W czasie treningu wykonasz następujące ćwiczenia:
- Brzuszki z opuszczaniem ręki z hantlą – seria z hantlą w prawej ręce i seria z hantlą w lewej ręce;
- Brzuszki klasyczne z hantlą trzymaną pod brodą;
- Dead bug z hantlą trzymaną najpierw w jednej, potem w drugiej dłoni;
- Przenoszenie hantli nad zgięte nogi i „rozciąganie” pozycji w leżeniu na plecach – tu pilnuj, aby lędźwiowa część pleców cały czas miała kontakt z matą. Jeśli to okaże się niemożliwe, nie opuszczaj tak nisko nóg;
- Brzuszki skośne z hantlą w dłoni do prostej nogi – tutaj także w razie potrzeby trzymaj nogi wyżej, aby lędźwiowa część pleców nie traciła kontaktu z matą;
- Brzuszki z hantlą do prostych nóg i opuszczanie ramion za głowę i prostych nóg – ponownie kontroluj, czy dolna część pleców pozostaje na macie;
- Przechodzenie z leżenia na plecach do siadu z unoszeniem prostej nogi i hantlą w dłoni;
- Przechodzenie z leżenia na plecach do siadu z unoszeniem nóg i hantlą w dłoniach;
- Skręty tułowia z hantlą na siedząco (russian twist) i pozycja hollow;
- Russian twist z uniesionymi nogami.
Każde ćwiczenie wykonujesz przez 45 sekund, a między nimi nie ma przerw na odpoczynek.
Co daje ten trening
Celem tego zestawu jest zaangażowanie wszystkich mięśni brzucha, w tym mięśni głębokich. Pracuje tu mięsień prosty, skośne i poprzeczny, który pomaga utrzymać płaski brzuch.
Trening zwiększa siłę, ale przede wszystkim wytrzymałość mięśni brzucha, co może pomóc w poprawie postawy i stabilizacji kręgosłupa.
Dla kogo jest ten trening
Jeśli masz problemy z dolną częścią pleców, skonsultuj się ze swoim fizjoterapeutą, gdyż nie wszystkie z tych ćwiczeń mogą być dla Ciebie odpowiednie.
Jeśli nie masz problemów z kręgosłupem, możesz wykonać cały trening – o ile dasz radę.
Jak robić ten trening
Ponieważ jest to intensywny trening, a w dodatku kilka ćwiczeń jest naprawdę wymagających, jeśli jesteś początkująca, spróbuj robić go na początek 3 razy w tygodniu. Gdy zdołasz zrobić cały trening, nie odpoczywając między ćwiczeniami, spróbuj go wykonywać co drugi dzień.
Osoby średniozaawansowane mogą od razu ćwiczyć co drugi dzień, a zaawansowane mogą próbować robić go codziennie, choć tak naprawdę nie ma takiej potrzeby. Absolutnie wystarczy, jeśli uda Ci się wykonywać ten zestaw regularnie 4 razy w tygodniu.
Pamiętaj, że mięśnie brzucha to nie wszystko. Ważne jest, by wzmacniać też plecy i pośladki, aby cały korpus był mocny. Wtedy sylwetka będzie lepsza, brzuch bardziej płaski, a kręgosłup zdrowszy.
