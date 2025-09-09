Istnieją proste ćwiczenia izometryczne, które angażują brzuch równie skutecznie co inne trudniejsze ćwiczenia, a przy tym nie wymagają skomplikowanego sprzętu. Jednym z nich jest utrzymywanie kolan tuż nad podłożem w klęku podpartym, z piłką włożoną między kolana. Ćwiczenie pozwala pracować nad mięśniami głębokimi i stabilizacją, a jednocześnie wzmacnia uda i biodra.

Jak zrobić poprawnie to ćwiczenie

Przyjmij pozycję klęku podpartego – dłonie ustaw pod barkami, kolana pod biodrami. Włóż niewielką piłkę między kolana (może być gimnastyczna, miękka piłka rehabilitacyjna o średnicy około 20 cm). Następnie unieś kolana kilka centymetrów nad ziemię, tak aby całe ciało tworzyło stabilną konstrukcję. Plecy powinny być proste, miednica w neutralnej pozycji, a brzuch napięty. Twarz skierowana do podłogi, ale głowa na przedłużeniu kręgosłupa.

Cały czas lekko ściskaj piłkę kolanami, co dodatkowo aktywuje przywodziciele ud. Oddychaj spokojnie, nie wstrzymuj powietrza. Wytrzymaj w pozycji 15-30 sekund, a następnie opuść kolana na podłogę. Zrób 2-3 wdechy i wydechy i powtarzaj ćwiczenie.

Najczęstsze błędy:

unoszenie kolan zbyt wysoko – kolana powinny unieść się nie więcej niż 5-10 cm nad podłoże,

„zapadanie się” w odcinku lędźwiowym, czyli „wyginanie” pleców w dół,

brak wyraźnego napięcia brzucha i przenoszenie ciężaru na ręce.

Nie unoś kolan zbyt wysoku - powinny pozostać blisko podłoża, plecy neutralne, fot. Adobe Stock, st.kolesnikov

Jakie mięśnie angażuje to ćwiczenie

Podstawowym celem tego ćwiczenia jest aktywacja mięśni głębokich tułowia – szczególnie mięśnia poprzecznego brzucha, który odpowiada za stabilizację odcinka lędźwiowego. Silnie pracują także mięśnie proste i skośne brzucha, a dzięki pozycji podporu – również mięśnie obręczy barkowej.

Ściskanie piłki kolanami powoduje dodatkowe włączenie przywodzicieli ud, które często są pomijane w klasycznym treningu. Praca w podporze angażuje też mięśnie biodrowo-lędźwiowe, pośladki i czworogłowe uda. To sprawia, że ćwiczenie działa kompleksowo i wspiera stabilność całej miednicy.

Jak ćwiczyć, żeby mieć efekty

Ćwiczenie najlepiej wykonywać 2-4 razy w tygodniu jako element treningu mięśni tułowia lub brzucha. Na początek wystarczą 3 serie po 15-20 sekund utrzymania pozycji. Wraz z poprawą siły można stopniowo wydłużać czas do 40-60 sekund.

Dla zwiększenia trudności można wprowadzić modyfikacje – np. unosić naprzemiennie dłonie lub stopy, przesuwać ciało lekko do przodu i do tyłu bez gubienia piłki spomiędzy kolan. Kluczowe jest jednak zachowanie prawidłowej techniki i napięcia mięśni brzucha.

Regularne wykonywanie tego ćwiczenia wzmacnia core, wspiera prawidłową postawę i redukuje ryzyko bólu dolnej części pleców.

