Nie zawsze trzeba wydawać fortuny, żeby zobaczyć spektakularne efekty pielęgnacyjne. Czasem drobna zmiana w codziennej rutynie wystarczy, by poczuć i zobaczyć różnicę. Właśnie taki efekt może dać jeden produkt, który szturmem zdobywa uznanie klientek. Ja się na własnej skórze przekonałam, dlaczego ma tak wysokie oceny. Już po pierwszym użyciu wiedziałam, że ta maseczka zostanie ze mną na długo.

Co zawiera maseczka i jak działa na zmarszczki?

Maska-ampułka JANDA Siła Ampułki Peptydowej łączy intensywne działanie z komfortem stosowania. Jej najważniejsze składniki aktywne to trzy biomimetyczne peptydy:

Peptyd PM – skoncentrowany na redukcji zmarszczek mimicznych,

– skoncentrowany na redukcji zmarszczek mimicznych, Peptyd P6 – wzmacnia strukturę skóry właściwej, zwiększając jej gęstość,

– wzmacnia strukturę skóry właściwej, zwiększając jej gęstość, Peptyd T3 – pobudza produkcję kolagenu i skutecznie wygładza skórę.

Ten kompleks składników działa jak profesjonalny zabieg anti-aging.

Produkt został przetestowany dermatologicznie. Co ważne, według użytkowniczek (i ja to potwierdzam) efekty są widoczne już po jednej aplikacji. Skóra jest bardziej napięta, wygładzona i wygląda na wypoczętą. Klientki oceniają ten kosmetyk bardzo wysoko – średnia ocen wynosi 4,9 na 5 możliwych.

Juz po pierwszym użyciu zobaczysz różnicę, Fot. materiały prasowe

Jak stosować tę maseczkę?

Najlepiej stosować maseczkę 2-3 razy w tygodniu, rano lub wieczorem. Ja używam jej zawsze przed specjalnym wyjściem, aby efekt działania kosmetyku był świeży, a skóra wyraźnie ujędrniona.

Nałóż ją na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Nie musisz jej zmywać, wystarczy pozostawić do całkowitego wchłonięcia. To szybki i prosty sposób na skuteczną pielęgnację anti-aging w domowym zaciszu.

Ile kosztuje i gdzie ją kupić?

Maska-ampułka JANDA dostępna jest teraz w promocyjnej cenie 3,19 zł za opakowanie 10 ml. Opakowanie zawiera dwie porcje produktu, czyli w cenie masz 2 zabiegi. Produkt można kupić w drogeriach Rossmann. Cena regularna wynosiła 5,79 zł, co oznacza znaczną obniżkę.

To doskonała okazja, by przetestować działanie biomimetycznych peptydów i przekonać się, jak skuteczna może być pielęgnacja przeciwzmarszczkowa nawet za niewielką kwotę.

