Kwas hialuronowy to potężny składnik w pielęgnacji, który przede wszystkim nawilża skórę, a dodatkowo koi ją i wygładza zmarszczki. Jest niezastąpiony, w związku z czym stał się popularnym produktem. Na rynku są różne kremy z kwasem hialuronowym oraz serum z kwasem hialuronowym, które kuszą swoim działaniem. Ale im większe jest zainteresowanie tym składnikiem, tym więcej niesprawdzonych informacji na jego temat możemy znaleźć. Niedawno pisałam, że to 3 największe mity związane z kwasem hialuronowym, które od razu warto obalić. Jednym z najbardziej szkodliwych przekonań, przez które ludzie obawiają się tego produktu, jest to, czy kwas hialuronowy wysusza skórę. Okazuje się, że jeśli nie popełnisz 1 błędu, nie musisz się tym martwić.

Czy kwas hialuronowy wysusza skórę?

Kwas hialuronowy to ważny produkt w codziennej pielęgnacji, który przedłuża nawilżenie naszej cery i jednocześnie dba o odpowiedni poziom nawodnienia skóry. Przywraca też równowagę hydrolipidową i wygładza zmarszczki jak żelazko. Nic więc dziwnego, że cieszy się tak dużą popularnością. Nie warto jednak wierzyć w każdą plotkę na jego temat. Okazuje się bowiem, że kwas hialuronowy nie wysusza skóry - wbrew pogłoskom, które obiegły cały świat.

Kwas hialuronowy można stosować codziennie bez obawy o to, że nasza skóra stanie się po nim przesuszona. Wręcz przeciwnie, jeśli nałożymy go umiejętnie, będzie cudownie nawilżona i wygładzona. Ale właśnie, co znaczy umiejętnie? Wystarczy nie popełnić 1 błędu przy stosowaniu kwasu hialuronowego, aby zobaczyć upragnione efekty.

Nie popełnij tego błędu przy stosowaniu kwasu hialuronowego

Niestety kwas hialuronowy, podobnie jak wszystkie inne składniki pielęgnujące, może przynieść efekty odwrotne do zamierzonych. Wszystko zależy bowiem od tego, w jaki sposób nakładamy go na skórę. Cera, którą smarujemy kwasem hialuronowym, powinna być bowiem wilgotna. Ten składnik aktywny działa bowiem jak gąbka i gdy woda w niego wsiąknie, przenika przez warstwy naskórka, zapewniając nam dogłębne nawilżenie.

Jeżeli nałożysz kwas hialuronowy na suchą skórę, nic ci to nie da. Wręcz przeciwnie - wówczas ten składnik może odciągać wodę z naskórka, sprawiając, że cera stanie się jeszcze bardziej przesuszona, niż była do tej pory.

Czy każdy może stosować kwas hialuronowy?

Warto dodać, że kwas hialuronowy to bezpieczny składnik, który może stosować każdy z nas - nawet osoby o cerze wrażliwej. Na wszystkich jednak będzie on działał zupełnie inaczej - w zależności od rodzaju skóry. Pisałam już o tym, jak kwas hialuronowy działa na różne typy cery. W przypadku skóry suchej doskonale nawilża, a mieszanej i tłustej zapewnia odpowiedni poziom nawodnienia i nie zapycha porów.

Szczególnie pożądany jest kwas hialuronowy w pielęgnacji cery dojrzałej. Wygładza bowiem zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych. Dodatkowo poprawia elastyczność skóry, zapewniają jej jędrność i młody wygląd z efektem glow.

