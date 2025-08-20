Niedawno wybrałam 3 kremy do twarzy z kwasem hialuronowym, które działają jak maseczka, ponieważ cudnie nawilżają i wygładzają cerę. Sama na co dzień też stosuję ten składnik podczas swojej rutyny beauty. Wiem bowiem doskonale, że kwas hialuronowy to ważny składnik w codziennej pielęgnacji, który stosowany z głową potrafi zdziałać cuda z naszą skórą. Te kosmetyki mają zbawienny wpływ na moją twarz, dlatego stosuję je zamiennie. Te 3 kremy z kwasem hialuronowym przedłużają nawilżenie skóry, a ja jako redaktorka beauty się z nimi nie rozstaję.

1. Serum z kwasem hialuronowym Sesderma

Poranek zaczynam oczywiście od oczyszczenia twarzy, a następnie zapewniam jej dogłębne nawilżenie, które ma na celu wytrzymanie przez cały dzień - niezależnie od tego, czy nakładam makijaż, czy może z niego rezygnuję na rzecz pielęgnacji. Dlatego po umyciu buzi i nałożeniu na nią toniku odświeżającego, stosuję serum z kwasem hialuronowym. Moim ulubionym jest to od Sesdermy, ponieważ pięknie pachnie, a do tego ma leciutką konsystencję i błyskawicznie się wchłania. Możesz jednak wybrać dowolny kosmetyk. Już jakiś czas temu pisałam, że serum z kwasem hialuronowym to mój numer 1 w pielęgnacji i wybrałam 3 produkty, które stosuję najczęściej.

Serum to nie wszystko na początek dnia. Tuż po nim stosuję krem przedłużający nawilżenie i młodość, a pod tym względem niezastąpiony jest TimeWise od Mary Kay. Na końcu, gdy kosmetyki się wchłoną, nakładam oczywiście filt - w moim przypadku jest to krem tonujący z SPF 50 od Clochee.

Fot. archiwum prywatne

2. Krem z kwasem hialuronowym Neutrogena

Z tym kremem nie rozstają się od lat. Jego żelowa konsystencja sprawia, że szczególnie przyjemnie stosuje się go latem, ponieważ nie tylko nawilża, ale też chłodzi skórę. Właśnie z tego powodu ja sięgam po niego po treningach. To doskonały kosmetyk, aby zastosować go w ciągu dnia, gdy potrzebujemy natychmiastowego nawilżenia skóry. Błyskawicznie odżywi cerę i przyniesie naszej twarzy ukojenie.

Fot. archiwum prywatne

3. Krem z kwasem hialuronowym L'Oreal

Wieczorem czas na kolejną rutynę pielęgnacyjną. Wówczas staram się dobrać kosmetyki, które zapewnią mojej skórze nawilżenie i odżywienie przez całą noc. Po oczyszczeniu twarzy z kosmetyków i dokładnym umyciu buzi stosuję tonik odświeżający, a następnie nakładam krem pod oczy, serum z witaminą C i na końcu krem, który jest jak maska i działa przez całą noc, a jest nim fioletowy Revitalift Filler od L'Oreal.