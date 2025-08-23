Kwas hialuronowy to ważny składnik w codziennej pielęgnacji, który jest popularnym składnikiem aktywnym zarówno kremów do twarzy, jak i do ciała czy włosów. Śmiało można łączyć go z innymi składnikami aktywnymi i olejami, aby zapewnić swojej skórze odpowiednie nawilżenie, wygładzenie i ukojenie. Kwas hialuronowy można stosować codziennie, ale warto wiedzieć, jak to robić i przede wszystkim dobrać odpowiednie produkty, które przyniosą nam efekty, jakich oczekujemy. Właśnie dlatego wybrałam 3 balsamy z kwasem hialuronowym, które wygładzają całe ciało, a przede wszystkim je dogłębnie nawilżają.

Reklama

1. Balsam do ciała Neutrogena Hydro Boost

Neutrogena Hydro Boost to pierwszy balsam do ciała z kwasem hialuronowym, z którym miałam do czynienia. Od razu go pokochałam. Jego żelowa konsystencja sprawia, że świetnie rozprowadza się na skórze i wystarczy jedna pompka kosmetyku, aby posmarować dokładnie każdą partię ciała. Ten produkt ma działanie chłodzące i kojące, dzięki czemu świetnie sprawdza się w upalne dni oraz po depilacji. Błyskawicznie się wchłania, przedłużając nawilżenie skóry oraz wygładzając ją i sprawiając, że osiągamy efekt glow. W Hebe można kupić go za 36,99 zł.

Balsam do ciała Neutrogena Hydro Boost, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

2. Odżywcze mleczko do ciała NIVEA

Moim ostatnim odkryciem absolutnie jest odżywcze mleczko do ciała NIVEA, które zapewnia nawilżenie aż do 72 godzin. Szorstkość skóry jest zniwelowana natychmiastowo po nałożeniu kosmetyku. Mleczko ma lekką formułę i nie zostawia na ciele tłustego filtra. Szybko się wchłania, a oprócz nawilżenia zapewnia nam także odżywienie - zachowuje równowagę mikrobiomu skóry, zapewniając jej zdrowy i lśniący wygląd. Skóra staje się jedwabiście gładka w dotyku i ujędrniona. Ten balsam można kupić za 34,99 zł.

Odżywcze mleczko do ciała NIVEA, Fot. materiały promocyjne, hebe.pl

3. Body Shot Balsam-serum Eveline Cosmetics

Moje osobiste podium zamyka balsam-serum od Eveline Cosmetics. Gdy skóra jest mocno przesuszona, ten kosmetyk działa jak okład. Natychmiast nawilża, wygładza i koi, przywracając jednocześnie równowagę bariery hydrolipidowej skóry. Po nałożeniu tego produktu od razu możemy poczuć różnicę - przede wszystkim ciało odczuwa komfort, kiedy najbardziej tego potrzebuje np. w wakacje. To idealny kosmetyk do stosowania w kryzysowych momentach, gdy skóra jest najbardziej obciążona. Z reguły kosztuje 14,99 zł, ale aktualnie jest przeceniony i można go dostać już za niecałą dyszkę.

Body Shot Balsam-serum Eveline Cosmetics, Fot. materiały promocyjne, eveline.pl

Reklama

Ciało to jednak nie wszystko. Ten cudowny składnik aktywny warto stosować także w pielęgnacji cery. Niedawno wybrałam 3 kremy z kwasem hialuronowym, które działają jak maska na twarz. Ale przede wszystkim serum z kwasem hialuronowym to mój numer 1 w pielęgnacji i zawsze mam taki produkt w swojej kosmetyczce. Nawilża jak żaden inny.