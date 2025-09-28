Jesienią 2025 eksperymentujemy z paznokciami. Każda z nas znajdzie wśród modnych stylizacji tę idealną dla siebie. Coffee detail nude to modne paznokcie na jesień 2025 dla minimalistek, baby blue nails wracają w tym sezonie do łask, a czerwone paznokcie na jesień 2025 to klasyka w najczystszej postaci. Jest też jednak coś dla pań, które nie przepadają za manicure'em rzucającym się w oczy, ale bardzo chcą "zaszaleć" ze stylizacją. Ribbons manicure to modne paznokcie na jesień 2025 właśnie dla nich.

Ribbons manicure to modne paznokcie na jesień 2025

Ribbons manicure to stylizacja paznokci, która charakteryzuje się wzorkami w postaci kokardek. Do niedawna najbardziej pożądaną opcją, zwłaszcza przez minimalistki, były french manicure z dodatkiem kokardki na jednej lub dwóch płytkach.

Teraz idziemy o krok dalej i decydujemy się na... brązowe paznokcie z dodatkiem kokardek lub jasne nudziaki z brązowymi kokardkami, aby pozostać w jesiennych trendach. Najmodniejszy manicure sezonu to zatem czekoladowe paznokcie z białą kokardką np. na jednym paznokciu.

Kokardy wracają do łask

Kokardy tej jesieni wracają w wielkim stylu. I to na wielu różnych elementach. Niedawno pisałyśmy, że kokardy opanowały wybiegi i będziemy je nosić m.in. na bluzkach. Absolutnym hitem są także kokardy we włosach. Teraz widać, że również paznokcie z tym detalem będą pożądane w tym sezonie.

Kokardy na płytkach można namalować lakierem przy pomocy pędzelka do wzorków. Można też pójść na łatwiznę i wybrać naklejki o takim kształcie, które bez problemu dostaniemy w sieci oraz salonach kosmetycznych. Tylko od nas zależy, na którą opcję się zdecydujemy lub którą zaprezentujemy swojej stylistce.

Ribbons manicure - inspiracje na paznokcie z kokardami

Kokardkowe paznokcie to manicure, z którym można zaszaleć. Pojedyncze wzorki dla minimalistek, wiele małych kokardek, gdy chcemy bardziej się wyróżnić, albo nawet kokardy 3D dla fanek naprawdę rzucających się w oczy stylizacji. Wybrałam 3 inspiracje na ribbons manicure, które warto zapisać, aby potem pokazać swojej stylistce. Wśród nich każda z nas znajdzie coś dla siebie.