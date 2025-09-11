Po wielu sezonach, gdy królował make-up no make-up i stawialiśmy przede wszystkim na delikatne stylizacje na paznokciach, przychodzi czas na pokazanie pazura. Nie będziemy przesadzać w żadną stronę, ale jesienią i zimą 2025 znów zaczniemy podkreślać swój temperament - np. przy pomocy detali. Niedawno pisałyśmy, że dirty nude nails to elegancki hit sezonu, na który będą stawiać wszystkie minimalistki. Ale dla takich "przybrudzonych" paznokci jest też alternatywa. Coffee detail nude to modne paznokcie na jesień 2025, które łączą w sobie 2 największe kolorystyczne trendy sezonu.

Coffee detail nude to modne paznokcie na jesień 2025

Naturalne paznokcie zawsze są na czasie. Jesienią i zimą będziemy jednak z nimi eksperymentować - czy to za sprawą koloru, np. matcha latte nails w wersji kremowej, czy też za sprawą wzorków i innych detali, którymi można ozdobić płytkę. I właśnie to jest kluczowe dla coffee detail nude nails.

Ten manicure polega na pomalowaniu płytki na jasnoróżowy lub beżowy odcień, czyli klasyczny nude. Następnie należy ozdobić paznokcie dowolnymi wzorkami w kolorze brązowym o odcieniu kawy. A opcji na to jest bez liku. Tak stworzymy najbardziej jesienny manicure tego roku.

Paznokcie nude z kawowymi wzorkami

Kawowy brąz to odcień, który bez wątpienia kojarzy się z tą porą roku. Jesień charakteryzuje się bowiem takimi ciepłymi tonami. Nic więc dziwnego, że to właśnie teraz będziemy stawiać na wzorki w kolorze coffee.

Mogą to być klasyczne ozdoby, np. kwiatuszki lub serduszka. Można też postawić na kolorowy french manicure i pomalować tym kolorem jedynie czubek paznokcia. Świetnie sprawdzą się też różnego rodzaju fale czy odwrócony baby boomer.

Coffee detail nude nails - inspiracje

Znalazłam 10 inspiracji na manicure w stylu coffee detail nude. Są to przeróżne stylizacje, które warto wziąć pod uwagę, decydując się na tego typu paznokcie. Jeśli któraś z nich wpadła ci w oko, koniecznie zapisz ją na później i pokaż swojej stylistce, aby wyczarować najmodniejszy manicure jesieni 2025.