Kropki na paznokciach zdecydowanie możemy zaliczyć do ponadczasowych motywów na paznokcie. Ale podobnie, jak inne klasyki, również grochy mogą doczekać się wielu interpretacji. W 2026 roku inspiruje nas przede wszystkim Paryż i jego romantyczna, elegancka aura. Właśnie dlatego wśród 3 wiosennych hitów polka dot manicure nie znajdziesz nic przesadnie krzykliwego. Liczy się detal, subtelność i zaciekawienie formą. Sprawdź, na co warto postawić w tym sezonie i jak wyrazić swoją osobowość przez minimalizm.

1. Polka dot french manicure w stylu nowczesnej Paryżanki

Polka dot french to innowacyjna wersja klasycznego manicure francuskiego. Cenisz połączenie tradycji z modnymi detalami? To propzycja idealna dla ciebie. Niewielkie, kontrastowe groszki umieszcza się równomiernie na wyrysowanym z precyzją łuku frencha. Mogą to być czarne kropki na białym tle lub odwrotnie: białe kropki na czarnym tle.

Efekt to subtelny i jednocześnie nowoczesny manicure, który dodaje wyrazistości, ale nie przytłacza dłoni. Potrzebujesz stylizacji idealnej na co dzień, a może na większe wyjscie? W obu tych przypadkach taka współczesna interpretacja frencha sprawdzi się znakomicie.

Polka dot french wyróżnia się prostotą wykonania: po namalowaniu klasycznego łuku wystarczy dodać drobne kropki – najłatwiej zrobić to przy pomocy sondy. Ta wersja paznokci polka dot nie tylko wpisuje się w minimalistyczne trendy, ale wygląda bardzo "francusko" i to w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jest pełna klasy, elegancji, a jednocześnie intryguje detalami.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

2.Polka dot z romantycznym twistem

Mówi się, że Paryż to stolica nie tylko mody, ale również miłości. Dlatego nie dziwi mnie, że motywy romantyczne są tak chętnie przenoszone również na płytkę paznokci. Ważna zasada: nadal zachowujemy umiar.

Polka dot manicure z romantycznym twistem to nudziaki z kropkami i pojedynczym niewielkim serduszkiem, które niemal wtapia się w tło grochów. Jasna, neutralna baza sprawia, że paznokcie wyglądają świeżo i subtelnie, a kontrastowe czarne kropki stanowią wyrazisty, ale nieprzesadzony element dekoracyjny.

Małe serduszko najczęściej pojawia się jako drobny akcent na jednym z paznokci lub zastępuje jedną z kropek na każdym z 10 palców. Dodaje to całości dziewczęcego i lekko romantycznego charakteru.

Stylizacja ta jest łatwa do spersonalizowania: można zmieniać kolor bazy, rozmiar kropek lub miejsce, w którym pojawia się serduszko. Do wykonania takiego manicure potrzebujesz jasnego lakieru nude, czarnego lakieru oraz sondy do wykonania kropek (opcjonalnie cienkiego pędzelka).

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

3. Retro koronka na paznokciach, czyli paryski vintage szyk

Trzeci wariant polka dot manicure to stylizacja retro inspirowana koronką, która przywodzi na myśl elegancję lat 20. i 30. To propozycja dla fanek vintage i osób szukających oryginalnego, a zarazem kobiecego wykończenia.

Półtransparentna czarna baza daje efekt lekko "przydymionych" paznokci, a regularnie rozmieszczone, mocno kryjące czarne kropki przypominają misterny wzór koronki. Taki manicure jest elegancki, nieco tajemniczy i bardzo wyrazisty – szczególnie w zestawieniu z wieczorowymi stylizacjami, ale sprawdzi się też na co dzień dla osób lubiących nietypowe detale.

Najlepiej uzyskać taki efekt przy pomocy lakierów hybrydowych lub żelowych, które pozwalają kontrolować poziom krycia i stworzyć efekt półprzezroczystości. Jest to doskonała opcja dla osób, które chcą połączyć nowoczesność z odrobiną klimatu vintage i paryskiego szyku.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

