Niektóre trendy manicure co chwilę wracają do łask. Bez wątpienia należy do nich stylizacja w kolorze baby blue, który kocha wiele kobiet. To bowiem błękit kojarzący się przede wszystkim z dziećmi, skąd jego nazwa, ale jest pastelowy i bardzo delikatny, więc pasuje do różnych okazji i wielu stylizacji. I właśnie teraz znów będziemy chciały na niego stawiać. Baby Blue Nails to modne paznokcie na jesień 2025. Istotne jest jednak to, że są tylko 3 stylizacje w tym odcieniu, na które warto postawić w tym sezonie.

Baby Blue Nails to modne paznokcie na jesień 2025

Kolor baby blue to jasny, delikatny odcień niebieskiego. Kojarzy się z niewinnością, świeżością i spokojem. Jest pastelowy i chłodny, ale mimo dość wyrazistej barwy wciąż pozostaje bardzo naturalny, gdy zdecydujemy się na niego na paznokciach.

Nic więc dziwnego, że ten odcień manicure tak często wraca do mody. Jesienią i zimą 2025 będzie przełamywał wszechobecne brązy i beże na paznokciach. W tym sezonie w dużej mierze będziemy stawiać bowiem na naturalne stylizacje np. dirty nude nails czy paznokcie à la Parisienne. Właśnie dlatego baby blue będzie miłą odmianą, ale tylko w tych 3 wersjach.

Manicure baby blue w 3 hitowych wersjach - inspiracje

Jeżeli chcesz zdecydować się na manicure baby blue, tym razem nie stawiaj na klasykę. Spróbuj pobawić się ze stylizacją i poproś swoją manicurzystkę o wykonanie jednej z poniższych opcji. Wówczas uzyskasz piękny i jednocześnie bardzo modny manicure, które nie będzie rzucał się w oczy tak jak cała płytka pomalowana na niebieskie.

Baby blue french manicure

French manicure to stylizacja, którą uwielbiają minimalistki i elegantki. Od czasu do czasu warto jednak zaszaleć i zamiast klasyki postawić na końcówki w mocniejszym odcieniu. Jesienią i zimą 2025 świetnie sprawdzą się te w odcieniu matcha latte nails, czekolady lub... właśnie baby blue. Ten ostatni jest niesamowicie delikatny i sprawia, że cała dłoń prezentuje się elegancko.

Siren baby blue manicure

Efekt syrenki na paznokciach ostatnio znów wrócił do łask. Był modny kilka lat temu w bardzo rzucającej się w oczy wersji, a teraz odkryłyśmy, że można na niego stawiać także w wersji nude, tworząc tym samym delikatny i zmysłowy efekt. Absolutnym hitem pod tym względem są wifey nails. Okazuje się, że podobny efekt uzyskamy w kolorze baby blue. Wystarczy postawić na ten odcień na paznokciach, a potem zastosować pyłek do efektu syrenki.

Wzorki w kolorze baby blue

A jeśli w dwóch poprzednich wersjach za mało ci niebieskiego, postaw na taką "przeplataną" opcję. Wybierz 3 paznokcie do pomalowania w całości, a dwa kolejne pomaluj naturalnym kolorem, tworząc na wierzchu jakiś ciekawy wzorek z dodatkiem koloru baby blue. To mogą być kwiatki jak na poniższej inspiracji, ale też fala czy cokolwiek innego - ogranicza cię tylko własna wyobraźnia.

