Nina Ricci, Chanel, Prada — między innymi te domy mody lansują kokardę jako obowiązkowy akcent w stylizacjach w sezonie jesień-zima 2025/2026. Ze "słowem" projektantów nie ma co polemizować, bowiem zaproponowane przez nich kokardy są tak urocze, że przypadną do gustu nawet największym minimalistkom.

Bluzka z kokardą z Zary

Kokardy lansowane przez najlepsze domy mody są bardzo subtelne, dokładnie takie jak na bluzce marki Zara. Bluzki z delikatnymi kokardami możesz nosić do pracy i na co dzień. Świetnie podkręcą jeansy typu boyfriend, ale też doskonale uzupełnią kobiece, super modne garsonki. Uwaga. Jeśli masz duży biust, zawsze wybieraj bluzki z kokardą pod piersiami. Bluzka marki Zara kosztuje 79,90 zł.

Bluzka z kokardą Zara - Fot. zara.com

Spódnica z kokardą marki H&M

Jeśli nie delikatna bluzka z kokardą, to może spodoba ci się pudrowo-różowa spódnica? Uroku dodaje jej nie tylko kokarda na wysokości bioder, ale i plisowanie z przodu. Dość sztywny materiał sprawia, że spódnica doskonale się układa. Ja widzę ją w zestawie z czerwoną, sportową kurtką bomberką lub czarną, oversizową marynarką. Spódnica ta pasuje każdej kobiecie. Spódnica marki H&M kosztuje 164,99 zł.

Spódnica z kokardą - Fot. hm.com

Kombinezon z kokardą z Reserved

Szykują ci się służbowe imprezy, randki lub wyjście do eleganckiej restauracji? Czarny kombinezon z białymi kokardami na ramionach będzie idealny na tego typu wyjścia. Nie potrzebuje wielu dodatków, bo sam w sobie jest spektakularny. Jego idealnym uzupełnieniem będą czółenka w kolorze pearl white i torebka kopertówka. Pamiętaj o biżuterii. Decydując się na perły, będziesz wyglądać jak z pokazu Chanel. Kombinezon marki Reserved kosztuje 139,99 zł.

Czarny kombinezon z białymi kokardami - Fot. reserved.pl

Kokardy opanowały stylizacje — tak nosimy je jesienią 2025

W sezonie jesień-zima 2025/2026 kokardy są tak modne, że nie musisz się ograniczać do jednej. A jeśli twoje ubrania nie mają wcale kokard, możesz zrobić je sama np. wiążąc aksamitkę pod szyją lub na włosach. Więcej inspiracji na stylizacje z kokardami w roli głównej znajdziesz poniżej.