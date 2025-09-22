Modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 to zdecydowanie stonowane barwy - brązy, beże i czernie. To właśnie takie odcienie będą królować w naszej garderobie, ale nie tylko - również w salonach kosmetycznych. Jasny manicure z przydymionymi efektami to must have sezonu. Minimalistki będą nosić te paznokcie przez całą jesień 2025. Ale jest też coś dla tych pań, które lubią się wyróżnić. Niedawno pisałam, że Baby Blue Nails wracają jesienią 2025. Okazuje się, że również czerwień będzie hitem, bo... nie da się ukryć, że ona nigdy nie wychodzi z mody.

Stonowana czerwień to hit każdej jesieni

Nie ma bardziej klasycznych i kobiecych paznokci niż czerwone. Jaskrawa, strażacka czerwień, bordo wpadające nawet w brąz lub malinowe odcienie to prosty manicure, który jednocześnie jest efektowny i nie da się przejść koło niego obojętnie.

Również jesienią i zimą 2025 będziemy chciały stawiać na klasykę, ale tym razem w bardziej stonowanej opcji. Zamiast zatem sięgać po ogniste lakiery, wybierz piękną, głęboką czerwień w stylu quiet luxury.

Czerwień i złoto idą w parze

Nie od dziś wiadomo, że ciemne odcienie czerwieni doskonale prezentują się w zestawieniu ze złotą biżuterią. Ale jeśli nie przepadasz za noszeniem pierścieni, zawsze możesz postawić na złoty wzorek na płytce. Takie zdobienie będzie hitem jesieni i zimy 2025. Szczególnie gdy zdecydujesz się na jedynie dwa lub trzy palce udekorowane w ten sposób.

Red nails & coffee details

Czerwień warto też przełamać jaśniejszymi akcentami - np. całą delikatnie pomalowaną płytką lub wzorkami. Świetnie będą prezentować się odcienie nude, ale też... coffee detaile nude, które są absolutnym hitem jesieni 2025. To idealny manicure dla minimalistek, które jednocześnie chcą zdecydować się na mocniejszy akcent na paznokciach. Szczególnie że czerwień i modny brąz tworzą ze sobą kompozycję idealną.

Chestnut nails

Jak już przy czerwieniach i brązach jesteśmy, to warto wspomnieć o kolorze, który jest połączeniem obydwu - kasztanowy. Chestnut nails to najprzytulniejsze zdobienie na jesień 2025. Dodaje dłoniom elegancji, a przy tym jest na tyle uniwersalne, że świetnie pasuje zarówno do biurowych stylizacji, jak również do wieczorowych outfitów. To idealny manicure na jesienne dni.

Czerwień i sygnety

Na koniec coś dla fanek szaleństwa - tu możesz bowiem puścić wodze fantazji i pozwolić sobie nawet na strażacką czerwień. Jeżeli bowiem zdecydujesz się połączyć swój manicure z modnymi w tym sezonie złotymi sygnetami, stworzysz elegancką stylizację paznokci, która nie będzie prezentować się ekstrawagancko, tylko elegancko. Pierścienie zawsze dodają uroku palcom - niezależnie od odcienia płytki, na który się decydujemy. Jesienią i zimą 2025 to absolutnie pożądane połączenie.