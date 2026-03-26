Manicure na Wielkanoc można wykonać na naprawdę wiele sposobów. Powinien on jednoznacznie kojarzyć się z wiosną i cieplejszą pogodą, dlatego bardzo często wykorzystywane są w nim pastelowe kolory. To one wprowadzają radosny, typowy dla tej pory roku vibe. Znalazłam 3 propozycje, które będą pasować do świątecznego koszyczka, ale również takie, które będziesz mogła nosić cały kwiecień bez konieczności zmiany.

1. Jak przepiórcze jajka

To chyba jedno z najchętniej wybieranych zdobień przez kobiety, które w okresie wielkanocnym powraca od lat jak bumerang: zdobienie, które ma imitować wzorek przepiórczych jaj. Czy jest coś bardziej wielkanocnego, a jednocześnie do noszenia na co dzień? Odpowiedź jest prosta. Trudno znaleźć stylizację, która będzie tak perfekcyjnie wyważona pomiędzy codziennymi stylizacjami, a typowo świątecznymi.

W wersji 2026 nosimy ten wzorek w charakterystycznych pastelach, które dodają stylizacji "tego czegoś" i mocno przyciągają wzrok. W tej wersji wyglądają jak miniaturowe pisanki, które urzekają swoją delikatnością i subtelnością.

Dzięki zastosowaniu pasteli ten wzór staje się jeszcze bardziej uniwersalny i odpowiedni na co dzień, dzięki czemu nie będziesz musiała umawiać się do stylistki tuż przed świętami i po nich, żeby zdjąć mniej uniwersalne zdobienie.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

2. Manicure na Wielkanoc w klimacie minimalistki

Druga propozycja to coś, co z pewnością zadowoli minimalistki. Subtelna, różowa baza z delikatnymi wzorkami i perfekcyjnie opiłowany długi owal sprawiają, że te paznokcie wyglądają świeżo, lekko i typowo wiosennie. Prosty detal w postaci różnokolorowych pastelowych kropek to ciekawy akcent, który jest subtelnym, ale widocznym twistem.

Takie paznokcie będą pasować do wszystkiego: zwiewnej sukienki, eleganckiej marynarki i klasycznego casualu z jeansami. To wybór numer jeden dla kogoś, kto chciałby spróbować wzorków, ale nie ma chęci wychodzić za bardzo ze swojej nudziakowej strefy komfortu. Kolorowe "bąbelki" to świetne urozmaicenie manicure bez konieczności wykonywania ekstrawaganckiego zdobienia.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

3. Nie zajączki i nie kurczaczki – w 2026 stawiamy na uniwersalne motywy

Zajączki czy kurczaczki to dobrze znany motyw jeśli chodzi o świąteczny manicure. Jednak nie są one do końca uniwersalne. To raczej stylizacja typowo na święta i szybko traci aktualność. Co zamiast tego? Postaw na kwiaty, zwłaszcza te, które kojarzą się z wiosną. Doskonałym wyborem będą tulipany, które jednoznacznie przypisywane są tej porze roku.

Wzór z wykorzystaniem inspiracji frenchem to prakycznie gwarant efektu wow. Minimalistyczna baza i subtelne pastelowe zdobienie to combo, które zachwyci każdą fankę stylizacji paznokci. Tulipany możesz zastąpić innymi florystycznymi wzorami. Nie muszą to być kwiaty. W roli ozdób sprawdzą się również inne roślinki lub prostsze zielone listki.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

