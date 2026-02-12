Galaxy nails to stylizacja paznokci, która czerpie inspirację z głębi kosmosu. Połączenie ciemnych lakierów z błyszczącymi drobinkami i metalicznymi zdobieniami daje efekt rozgwieżdżonego nieba. Dzięki różnorodnym technikom można osiągnąć unikatowy wygląd manicure w domowym zaciszu, bez przepłacania za manicurzystkę. Zobacz poniżej instrukcje krok po kroku i zaczerpnij inspiracji, by stworzyć własną wersję galaxy nails.

Jak wygląda manicure galaxy nails?

Galaxy nails, czyli paznokcie inspirowane kosmosem, to stylizacja, która pozwala na szeroką gamę interpretacji. Najogólniej rzecz biorąc jest to stylizacja w kolorach od głębokiego granatu, przez czernie i szarości oraz brokatowe akcenty imitujące gwiazdy. Bazą jest płytka z efektem cat eye, którą wykonuje się za pomocą hybrydowych lakierów do paznokci z opiłkami metalu. Po nałożeniu na płytkę paznokcia i przyłożeniu magnesu (bez dotykania lakieru), metalowe drobinki układają się w charakterystyczny wzór przypominający kosmos.

A jeśli nie masz specjalnego magnetycznego lakieru, możesz też wykorzystać w tym celu technikę ombre. Polega ona na nakładaniu kilku odcieni ciemnych lakierów (najczęściej czerni, granatu, szarości czy ciemnej zieleni) przy pomocy gąbeczki, uzyskując płynne przejścia kolorystyczne. Następnie na tak przygotowane tło można nanieść dodatkowo pyłki z metalicznym efektem lub drobinki brokatu, które imitują gwiazdy.

Jak zrobić galaxy nails krok po kroku?

Dokładne przygotowanie paznokci do stylizacji to kluczowy krok, który gwarantuje trwałość efektu galaxy. Należy więc zacząć od delikatnego odsunięcia skórek i zmatowienia płytki blokiem polerskim w celu zwiększenia przyczepności lakieru. Potem przychodzi czas na odtłuszczenie płytki specjalnym cleanerem i nałożenie bazy.

Następnie przychodzi czas na nałożenie lakieru z efektem cat eye lub kilku kolorów zwykłych lakierów techniką ombre. Po przygotowaniu tej warstwy kolej natomiast na błyszczące zdobienia w postaci brokatu lub złotego pyłku.

Na sam koniec zostaje już tylko zabezpieczenie stylizacji top coatem, który nie tylko utwardzi całość i wydłuży trwałość manicure, ale także wykończy płytkę pięknym blaskiem.

Paznokcie galaxy - inspiracje na różne stylizacje

Manicure galaxy nails to stylizacja o ogromnych możliwościach twórczych. Możesz łączyć klasyczne kolory z fantazyjnymi efektami i eksperymentować z różnymi zdobieniami. Najpopularniejsze kolory i kombinacje do galaxy nails to:

połączenie czerni i granatu z drobinkami srebrnego lub różowego brokatu

ombre z ciemnych fioletów i zieleni, rozświetlone holograficznym pyłkiem

szarość z dodatkiem metalicznego różu

mix czerni z bordo wzbogacony delikatnymi opiłkami złota

Nowoczesne galaxy nails to jednak nie tylko same gradienty i błyszczące pyłki. Jeśli chcesz czegoś więcej, możesz wzbogacić stylizację o ręcznie malowane konstelacje gwiazd czy planety naklejki lub stempelki z motywami astronomicznymi. Wszystko to sprawi, że paznokcie będą jeszcze ciekawsze i bardziej efektowne.

