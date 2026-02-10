Olej arganowy nie bez powodu nazywany jest płynnym złotem Maroka. Od lat cieszy się ogromnym zaufaniem w kosmetyce, a jego wyjątkowe właściwości cenione są również w pielęgnacji włosów. To bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witaminy E, które nawilżają, regenerują i chronią pasma. Regularne stosowanie oleju arganowego w widoczny sposób poprawia kondycję nawet bardzo zniszczonych włosów. Jak go najlepiej stosować?

Jak działa olej arganowy na włosy?

Olej arganowy jest jednym z najchętniej wykorzystywanych olejów w kosmetologii. Intensywnie wygładza włosy, poprawia ich elastyczność, wzmacnia strukturę włosa i nadaje mu piękny blask. Pełni także cenne funkcje ochronne. Zapobiega przesuszeniu, łamliwości oraz negatywnym wpływem wysokiej temperatury i czynników środowiskowych. Aby jednak uzyskać najlepsze rezultaty, ważna jest regularność w stosowaniu.

Ze względu na swoje właściwości, olej arganowy to produkt do stosowania głównie na długość pasm, a nie skórę głowy.

Ze względu na swoją strukturę, z oleju arganowego bardziej skorzysta łodyga włosa i końcówki. Na skórę głowy może być on nieco zbyt lepki, trudny do rozprowadzenia i zmycia. W temacie skóry głowy niepodzielnie królują wcierki na bazie wodnej lub alkoholowej, a jeśli oleje, to takie z dodatkiem ekstraktów ziołowych, czy też z czerwonej papryczki na porost włosów – mówi Agnieszka Niedziałek, ekspertka i założycielka marki Hairy Tale.

Dlaczego olej arganowy jest skuteczny w pielęgnacji włosów?

Olej arganowy jest bogaty w witaminę E, która jest silnym antyoksydantem. W pielęgnacji włosów odpowiada ona za ochronę komórek włosa przed stresem oksydacyjnym, a także pełni rolę wspomagającą w regeneracji.

Z kolei obecne w oleju tokoferole, karotenoidy i kwasy fenolowe nie tylko neutralizują działanie wolnych rodników, ale także chronią przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych oraz wysoką temperaturą używaną w trakcie stylizacji. Ten składnik działa jak emolient, tworząc na powierzchni włosa film i zabezpieczając go.

Kto powinien stosować olej arganowy na włosy?

Olej arganowy jest szczególnie polecany w pielęgnacji włosów, które straciły naturalny blask, elastyczność i odporność na uszkodzenia. Sprawdzi się przede wszystkim w pielęgnacji suchych, matowych i osłabionych zabiegami fryzjerskimi pasm.

Z jego bogatych właściwości może skorzystać także każda osoba chcąca przywrócić włosom miękkość, gładkość i zdrowy wygląd bez obawy o efekt obciążenia.

Szczególnie dobrze sprawdzi się na włosach średnioporowatych, czyli takich, jakie ma większość z nas. Włosy wysokoporowate, zniszczone, również skorzystają. Jedyny wyjątek to włosy śliskie, ciężkie, skłonne do utraty objętości, które możemy określić jako niskoporowate – instruuje Agnieszka Niedziałek.

Mimo cennych właściwości, posiadaczki cienkich włosów powinny zachować ostrożność. W tym przypadku bardzo ważne jest umiejętne dawkowanie oleju. Cieńsze pasma potrzebują jedynie jego symbolicznej ilości, którą powinno się aplikować na końce pasm. Nadmiar produktu może dać efekt oklapnięcia i utraty objętości, a włosy będą szybciej tracić świeżość. W przypadku zniszczonych cienkich pasm dobrym rozwiązaniem mogą być produkty z zawartością oleju arganowego, a nie bezpośrednia aplikacja.

Jak stosować olej arganowy na włosy?

Olej arganowy to wszechstronny produkt, który możesz stosować na wiele sposobów. Oto najpopularniejsze z nich:

jako wzmocnienie maski lub odżywki do włosów. Wystarczy dodać kilka kropel do ulubionego kosmetyku,

w formie serum na końcówki. Rozgrzej kilka kropel w dłoniach i wetrzyj w końce pasm,

mgiełka do włosów DIY. Dodaj kilka kropli oleju do wody, następnie przelej do buteleczki z atomizerm, wstrząśnij i spryskaj włosy,

olejowanie włosów.

Jak olejować włosy olejem arganowym?

Olejowanie włosów to zdecydowanie najbardziej efektywne wykorzystanie oleju arganowego. Nakłada się go na całą długość pasm, które mogą być albo suche, albo wilgotne. Trzymamy go na włosach od 30 do 60 minut, a następnie emulgujemy odżywką lub maską. Potem należy standardowo umyć włosy szamponem. W ten sposób minimalizujemy ryzyko obciążenia i przyklapnięcia kosmyków.

W większości przypadków wystarczy olejowanie raz w tygodniu. Przy włosach bardzo suchych i zniszczonych można sięgnąć po ten zabieg dwa razy w tygodniu. Zbyt częste olejowanie prowadzi do nadbudowy i utraty lekkości, dlatego w pielęgnacji zawsze warto zachować umiar – mówi o częstotliwości olejowania włosów Ilona Gryczka, tryholożka.

Zbyt częste olejowanie włosów to jeden z najczęściej popełnianych błędów w pielęgnacji, które może zniechęcić do dalszego stosowania oleju arganowego. Jakie jeszcze błędy popełniamy najczęściej?

Nakładanie oleju na skórę głowy bez wskazań.

Stosowanie zbyt dużej ilości produktu.

Pomijanie emulgowania.

Ważne jest pilnowanie rutyny pielęgnacyjnej, bo dzięki temu zyskamy wymarzony efekt i unikniemy rozczarowania. Olej arganowy to naprawdę świetny składnik, któremu warto dać szansę, bo odwdzięcza się mocnymi, lśniącymi włosami. Dodatkowo, to multikosmetyk. Jedna buteleczka oleju arganowego może służyć do pielęgnacji ciała, włosów, a także twarzy.

Czytaj także: