Zawsze przykładałam sporą wagę do pielęgnacji włosów, starałam się używać produktów, które są jak najlepiej dopasowane do stanu moich pasm, ale nie przykładałam z kolei aż takiej wagi do ich stylizacji. Używałam olejku lub sprayu termoochronnego, a następnie po prostu suszyłam włosy suszarką i często używałam prostownicy, jak chciałam je poskromić. Zawsze ogromne wrażenie robiła na mnie moja fryzura po wyjściu od fryzjera, gdy stylista kilkoma ruchami potrafił ułożyć moje włosy tak, że były uniesione u nasady i elegancko podkręcone, a do tego prezentowały się świeżo i lekko. Okazuje się, że taki sam efekt teraz jestem w stanie osiągnąć samodzielnie w domowym zaciszu, a wszystko za sprawą jednego urządzenia.

Suszarko-lokówka BEAUTIFLY Multi Styler StyleBliss Rose to moje odkrycie

Kobieta zmienną jest. Jednego dnia wstajemy i mamy ochotę na proste włosy, niemal jak od linijki. Innego marzymy o bajecznej objętości i zjawiskowych falach, które będą uzupełnieniem naszej stylizacji. Jeszcze nie tak dawno temu musiałyśmy mieć kilka urządzeń, które zapewnią nam każdą z takich fryzur. Dziś wystarczy jedno - suszarko-lokówka suszarko-lokówka BEAUTIFLY Multi Styler StyleBliss Rose, która ma aż 7 wymiennych końcówek i każda odpowiada za inny efekt.

Począwszy od zwykłej końcówki do suszenia, przez szczotki do uniesienia pasm u nasady lub ich wygładzenia, aż po wałki zapewniające dwustronny skręt - wszystkie te elementy znajdziemy w opakowaniu. Ich wymiana jest banalnie prosta. Wystarczy wcisnąć przycisk, który zapewnia odłączenie danej końcówki od urządzenia, a następnie zamontować kolejną jednym przekręceniem.

Suszarka jest leciutka, dzięki czemu ręka nie męczy się podczas stylizacji. Dodatkowo posiada opcję obrotu, więc możemy dowolnie wyginać ją np. podczas podkręcania pasm lub stworzyć z niej klasyczną suszarkę, układając końcówkę w kąt 90 stopni.

Suszarka z efektem jonizacji i ustawianiem temperatury

Niesamowicie istotną funkcją jest ustawianie temperatury. Są aż 3 stopnie, które możemy dopasować do naszych włosów i stopnia stylizacji, jaki chcemy osiągnąć. Ręcznie ustawiamy także moc powietrza, więc możemy wybrać delikatniejszy lub silniejszy nawiew - w zależności od aktualnej potrzeby.

Mamy tu także funkcję jonizacji. Urządzenie wykorzystuje jony ujemne, dzięki czemu włosy nie elekstryzują się i są mięciutkie - jak po wizycie u fryzjera. Właśnie to rzuciło mi się w oczy już po piewszym użyciu suszarki. Nie mogłam przestać dotykać moich włosów przez cały dzień, takie były milusie. A później odkryłam jeszcze więcej opcji, które zapewnia nam to urządzenie.

Moją ulubioną końcówką jest duża szczotka okrągła, dzięki której jestem w stanie błyskawicznie wysuszyć swoje pasma i rewelacyjnie unieść je u nasady. Później z reguły wymieniam na węższą szczotkę, którą podkręcam końcówki włosów. To moja stylizacja na szybko. A co jeśli mam ochotę na bardziej efektowną fryzurę? Wtedy oczywiście rozpoczynam kręcenie lokówką.

Lokówka nawet dla leniwych

Zawsze miałam z tym problem. Mój umysł nie był w stanie okiełznać lokówek różnego typu, dzięki czemu zamiast zjawiskowych loków z reguły osiągałam dziwne zawijasy na swojej głowie. Tym razem jest zupełnie inaczej, bo lokówka BEAUTIFLY w tej wersji sama zawija pasma w odpowiednią stronę.

Wystarczy mocne powietrze i dobranie odpowiedniej końcówki. Wtedy dzieje się magia. Nie sądziłam, że sama jestem w stanie osiągnąć loki jak od fryzjera, a jednak mi się to udało. Już wiem, że końcówki podkręcające dołączą do moich ulubionych i często używanych.

Dla większego efektu można nałożyć wcześniej na pasma spray teksturyzujący, który jeszcze bardziej przyspieszy efekt i go utrwali. Można też popsikać loki lakierem lub mgiełką utrwalającą. Wtedy efekty utrzymają się przez kilka godzin lub nawet cały dzień - w zależności oczywiście od kondycji i rodzaju naszych pasm.

Możesz zabrać ją ze sobą wszędzie

Wiesz co jest najlepsze w tym produkcie? No, może nie najlepsze, ale na pewno jest ogromnym plusem, dla którego warto zdecydować się na taką suszarko-lokówkę. To, że można ją zabrać ze sobą wszędzie. Wystarczy zapakować ją do dołączonego do opakowania woreczka, a następnie wrzucić do walizki.

Urządzenie jest niewielkie i nie trzeba brać ze sobą wszystkich końcówek - tylko te, które używamy najczęściej. W takiej formie woreczek z suszarką zmieści się nawet do bagażu podręcznego. A my będziemy mogły cieszyć się zjawiskową fryzurą w najdalszych zakątkach świata. Gwarantuję piękne zdjęcia z podróży.

Podsumowując, suszarko-lokówka BEAUTIFLY Multi Styler StyleBliss Rose bez wątpienia jest produktem, w który warto zainwestować. Ma dość konkurencyjną cenę, jak na tego typu urządzenia dostępne na rynku, a działa rewelacyjnie. Świetnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji włosów i nie wymaga nie wiadomo jakich umiejętności stylizacyjnych, aby zapewnić nam zjawiskową fryzurę. Dlatego dobrze mieć taką suszarkę pod ręką - czy to przed wyjściem do pracy, na romantyczną kolację, czy szykując się na cały dzień zwiedzania podczas urlopu.

