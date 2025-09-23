Szukasz naprawdę skutecznej wcierki, która zahamuje wypadanie włosów i nie zrujnuje twojego budżetu? Ja wypróbowałam tę od marki Insight i jestem super zadowolona. Wystarczył miesiąc, aby włosy przestały wypadać

Reklama

Marka Insight - siła z natury

Marka Insight to pochodzący z Bolonii producent profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji włosów, a także produktów do pielęgnacji ciała. Marka charakteryzuje się wykorzystaniem wysokiej zawartości naturalnych składników organicznych, wegańskimi formułami oraz troską o środowisko, oferując opakowania z recyklingu i bioplastiku. Produkty Insight są dostępne zarówno w salonach fryzjerskich, jak i sklepach stacjonarnych i internetowych.

Wcierka Insight - Fot. insightshop.pl

Wcierka Insight Densifying - moc zamknięta w butelce

Szukasz skutecznej, ale delikatnej wcierki na wypadanie włosów? Właśnie ją znalazłaś. Wcierka marki Insight to intensywna kuracja trychologiczna stworzona, by wzmacniać cebulki i stymulować wzrost nowych włosów. Produkt nie przetłuszcza, ani nie obciąża włosów.

Na stronie producenta przeczytasz, że: "Insight Densifying Treatment to profesjonalna wcierka stymulująca, dedykowana włosom cienkim, delikatnym oraz wypadającym. Kuracja została opracowana z myślą o domowym rytuale trychologicznym, który przynosi realne rezultaty bez skomplikowanych procedur".

Czy obietnice te to czysty marketing, a może wcierka naprawdę działa? Jestem przykładem na to, że te słowa nie są przesadzone. Już po miesiącu stosowania zauważyłam, że wypada mi zdecydowanie mniej włosów. Wcierka Insight kosztuje 159 zł.

Jak stosować wcierkę Insight Densifying?

Po umyciu głowy szamponem (producent zaleca szampon przeciw wypadaniu Densifying), nałóż pipetą niewielką ilość wcierki bezpośrednio na skórę głowy (najlepiej po osuszeniu włosów ręcznikiem). Wmasuj wcierkę w skórę głowy delikatnie okrężnymi ruchami opuszkami palców. Nie spłukuj.

Jeśli zależy ci na zatrzymaniu wypadania włosów, stosuj wcierkę raz dziennie lub minimum 3 razy w tygodniu przez 2–3 tygodnie. Jeśli jest to kuracja podtrzymująca efekt lub profilaktyczna: stosuj 1–2 razy w tygodniu przez 5–6 tygodni.

Przeczytaj także: