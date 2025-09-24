Wiosną i latem, gdy temperatury sprzyjały upinaniu włosów, większość z nas stawiała na nowoczesną wersję kucyka, jaką był bubble ponytail. To fryzura, która swoje korzenie ma jeszcze w latach 90. Teraz czas ją unowocześnić. Jesienią i zimą 2025 nie zrezygnujemy z niej, ale zdecydujemy się na jeszcze większe szaleństwo na głowie. Messy bubble ponytail to hit jesieni 2025. Wykonasz go w 3 minuty, a tego typu fryzura pasuje niemal do każdej stylizacji. Zobacz, jak ją zrobić krok po kroku.

Messy bubble ponytail to hit jesieni 2025

Jesienią 2025 stawiamy na znane już nam fryzury w nowoczesnych wydaniach. Absolutnym hitem będzie straight jawline bob. Jeżeli natomiast chcesz zdecydować się na odrobinę szaleństwa, zetnij grzywkę i postaw na ghost bangs. A jeśli wolisz postawić na klasykę i masz przynajmniej włosy do ramion, ten kucyk jest idealnym wyjściem.

Messy bubble ponytail to nic innego jak klasyczny bubble ponytail w wersji bałaganiarskiej. To oznacza, że ponownie wiążemy włosy w kucyk i tworzymy "bąbelki" przy pomocy kilku gumek. Tym razem jednak nie zachowujemy równiutkich odległości - co to, to nie. Teraz stawiamy na pomieszanie z poplątaniem.

Messy bubble ponytail wykonasz w 3 minuty - krok po kroku

Bubble ponytail miał to do siebie, że starałyśmy się zachować luksusowy wygląd kucyka, dbając o równe ułożenie włosów i odpowiednie odległości pomiędzy gumkami, aby cała fryzura wyglądała schludnie i estetycznie. Tym razem stawiamy na szaleństwo - im większe dysproporcje, tym lepiej.

Dlatego stwórz kucyk i włosy na samym czubku zwiąż przy pomocy modnej, ogromnej gumki. Następnie możesz postawić na podobne duże gumki lub nieco mniejsze. Najważniejsze jednak, aby odległości między nimi nie były równe. Gdzieniegdzie warto też powypuszczać pojedyncze kosmyki, aby dodatkowo stworzyć efekt bałaganu na włosach.

Jak zatem widzisz, jest to fryzura, którą stworzysz błyskawicznie - w zaledwie 3 minuty. Nie musisz bowiem przykładać zbyt dużej wagi do tego, aby prezentowała się idealnie. Im większy bałagan na głowie, tym lepiej.

Messy bubble ponytail - inspiracje

Messy bubble ponytail będzie hitem jesieni i zimy 2025 również ze względu na to, że pasuje do niemal każdej stylizacji. Świetnie prezentuje się w wersji biznesowej - np. w zestawieniu z modną czekoladową marynarką. To też dobra opcja na wieczorowe wyjście - jeżeli sięgniemy po eleganckie gumki lub kokardy oraz zjawiskową biżuterię. Taki "koński ogon" to też idealna opcja do sportowych stylizacji na co dzień.

Znalazłam 3 inspiracje na stworzenie messy bubble ponytail. Taka fryzura to zawsze dobry pomysł - zwłaszcza w tym sezonie.