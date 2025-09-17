Wiemy już, jakie są modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026, znamy hitowe modele butów oraz fasony ubrań. Wciąż jednak zbyt mało słychać o dodatkach na ten sezon. Te 3 pierścionki polskich marek to must-have jesieni 2025, a chocolate shopper bag o tej porze roku będzie wszędzie. To jednak nie wszystko. Wszechobecne również będą one - frędzle jesienią 2025. Zobacz, co warto wybrać z ich dodatkiem.

Sukienki, bluzki i spódnice z frędzlami

Marina Moscone proponuje nam sukienki z grubymi frędzlami. Z kolei Dunki nadal stawiają na klasykę z dodatkiem frędzli. Sukienki i spódnice mini lub maxi, koszule z frędzlami, a nawet spodnie w kowbojskim stylu - najlepiej dzwony, które są moim ulubionym powrotem jesieni 2025. Frędzle nadal będą panoszyć się w naszych stylizacjach, udowadniając, że zasługują na miano jednego z najmodniejszych dodatków sezonu.

Sukienki z frędzlami to hit jesieni 2025, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Frędzle na kurtkach i płaszczach

Beżowe płaszcze to hit jesieni 2025, ale nie tylko. Również inne modele będą modne - szczególnie te gęsto obszyte frędzlami. Warto zestawić je z butami za kolano lub brązowymi botkami. Z kolei charakteru takiej stylizacji mogą dodać bike boots. Wszystko zależy od tego, czy zależy ci na bardziej eleganckiej, czy może niezobowiązującej wersji. Kluczowy jest jednak on - płaszcz z frędzlami, który jesienią i zimą będzie królował na ulicach. Można odnieść wrażenie, że taki płaszcz to absolutny must have jesieni i zimy 2025.

Kurtka i płaszcz z frędzlami Givenchy, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Paski z frędzlami

W tym sezonie stawiamy na więcej niż jeden pasek lub... szerokie paski, które robią wrażenie, jakby były podwójne lub potrójne. A jeszcze lepiej, gdy będą ozdobione... frędzlami. Tego typu dodatek nada charakteru całej stylizacji i nawet najnudniejszy outfit nabierze sznytu. Pasek z frędzlami można nosić przy spodniach lub przepasany w talii. A odważniejsze osoby mogą go zastąpić np. apaszką z frędzlami, która także jest hitem jesieni 2025.

Paski z frędzlami, Fot. spotlight.launchmetrics.com

Torebki z frędzlami

Podczas pokazu kolekcji Michaela Korsa na jesień i zimę 2025/2026 mogliśmy dostrzec na wybiegu modelki, które dzierżyły w dłoniach torebki z frędzlami. Niemal każdy model posiadał to modne wykończenie. Frędzle przy torebce mogą mieć wersję skórzaną lub materiałową - wszystko zależy od modelu i fasonu. W asortymentach popularnych sieciówek i konceptów pełno jest takich opcji, więc każda z nas może znaleźć idealną wersję dla siebie.

Torebki z frędzlami podczas Milan Fashion Week (po lewej) i na pokazie Michaela Korsa (po prawej), Fot. spotlight.launchmetrics.com

Frędzle jako biżuteria do torebki

Nie możemy zapomnieć o największym hicie sezonu - biżuterii do torebek w stylu Birkin. Teraz wracają za sprawą Miu Miu, ale też kilku innych domów mody. Projektanci udowadniają, że te w wersji z frędzlami wciąż są najbardziej uniwersalne i niezwykle eleganckie. Zawieszki z frędzlami do torebek mają mogliśmy podziwiać m.in. na pokazach Michaela Korsa oraz Ralpha Laurena. I my na pewno chętnie będziemy na nie stawiać jesienią i zimą 2025.