Są takie materiały, które od razu kojarzą się nam z luksusem i z pewnością jednym z nich jest jedwab. Wydawać by się mogło, że chcąc mieć w swojej garderobie taki element, trzeba zostawić w sklepie spore pieniądze, ale nie zawsze musi tak być. Na końcówkach wyprzedaży pewnej polskiej marki można dorwać przepiękną koszulę z jedwabiem w składzie za mniej niż 100 złotych, a w gratisie mamy ponadczasowy krój i kolor, który pasuje do wszystkiego. Zobacz, co to za model, a być może właśnie takiego klasyka potrzebujesz w swojej szafie.

Ekskluzywny wygląd w wyprzedażowej cenie

Przeglądając ostatnie perełki z wyprzedaży w Mohito, wypatrzyłyśmy koszulę idealną. Przede wszystkim zachwyca pięknym, ponadczasowym krojem i wszechstronnym kolorem, ale to nie koniec. Dopiero gdy zobaczy się skład i porówna go z ceną, widać prawdziwy potencjał tego produktu, bo koszula ma aż 25 % jedwabiu i 75% wiskozy, a kosztuje tylko 99,99 zł, przy czym jej cena regularna była wyższa o drugie tyle. Jeśli więc szukać okazji na wyprzedażach w sieciówkach, to właśnie takich.

Do wyboru jest pełna rozmiarówka od rozmiaru 32 do 42, więc każda z pań z pewnością znajdzie tu idealny dla siebie model. Można wybrać zarówno bardziej dopasowaną wersję, jak i postawić na niego szerszy egzemplarz, aby nosić go jako oversize. Taka wpuszczona w spodnie luźna koszula to kwintesencja stylu quiet luxury, idealnego nie tylko do biura, ale i do codziennego biegania po mieście. Wystarczą odpowiednie dodatki, a jedwabna koszula może przybierać przeróżne oblicza. Wszystko zależy tylko od naszej wyobraźni i od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Zobacz poniżej kilka gotowych inspiracji na stylizacje, a być może któraś z nich trafi właśnie w twój gust.

koszula z jedwabiem, fot. materiały mohito.com

Jak stylizować taką koszulę?

Błękitna koszula z jedwabiem to absolutny must have stylu old money, czyli klasyki elegancji. W takim wydaniu najlepiej zestawić ją z garniturowymi spodniami wide leg oraz marynarką o luźniejszym kroju. Można też zrezygnować z marynarki i zastąpić ją zarzuconym na ramiona sweterkiem, co da bardziej casualowy look, choć wciąż z dużym smakiem i elegancją. Do tego obowiązkowo pasek w talii dla podkreślenia figury oraz złota biżuteria, która podkreśli szlachetny materiał i ponadczasowy fason.

A gdy potrzebujesz nieco mniej oficjalnej stylizacji, zestaw koszulę z jeansami i sneakersami lub balerinami. Mogą być to zarówno wide legi, baggy jeans czy nawet mom jeans, ale ważny jest tu odpowiedni odcień, aby błękitna koszula nie zlała się kompletnie z dołem stylizacji. Wybierajmy więc nieco ciemniejszy jeans albo pójdźmy w skrajnie inną stronę, sięgając po białe jeansy. Do tego nie trzeba już nawet żadnego okrycia wierzchniego, ale w razie zimniejszej aury można zarzucić na koszulę marynarkę, ramoneskę lub klasyczny beżowy trencz.

Na koniec pomysł na nieco bardziej kobiecy look, czyli wymiana spodni na spódnicę. Może to być zarówno długość mini, midi, jak i maxi, bo klasyczna koszula idealnie sprawdzi się we wszystkich tych wydaniach. My jednak najbardziej polecamy opcję do kostek wykonaną z satyny, a idealnym połączeniem będzie tu ciemnobrązowy kolor, który idealnie gra z błękitem. Jeśli natomiast chodzi o buty, to tutaj wszystkie chwyty są dozwolone. Spódnicę w koszulą można dopełnić zarówno zmysłowymi szpilkami, efektownymi kowbojkami, jak i wygodnymi sneakersami.

