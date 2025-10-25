Zamień klasyczny płaszcz na to kultowe okrycie. It-girls i redaktorki mody się z nim nie rozstają. Chodzi o pelerynę. To właśnie ona powraca na ulice w wielkim stylu, stając się niekwestionowanym hitem sezonu. Jedną z najciekawszych propozycji jest peleryna Only, dostępna za 162 zł. Jej fason, materiał i uniwersalność przyciągają wzrok i dodają stylizacjom szyku.

Peleryna to rozwiązanie idealne dla kobiet, które szukają alternatywy dla klasycznych płaszczy, ale nie chcą rezygnować z elegancji. Doskonale sprawdza się w codziennych stylizacjach — można ją nosić z jeansami, golfem i botkami, tworząc look inspirowany paryskim szykiem. Na wieczór warto zestawić ją z sukienką i szpilkami — peleryna doda całości tajemniczości i luksusowego charakteru. Najlepiej wygląda na sylwetkach o proporcjonalnych ramionach — typu klepsydra lub prostokąt — ale dzięki swojemu krojowi z powodzeniem maskuje też niedoskonałości w okolicach talii i bioder.

Peleryna - Fot. zalando.pl

Jak stylizować pelerynę na co dzień?

Na co dzień peleryna sprawdzi się jako elegancki, ale niezobowiązujący element stylizacji. Idealnie łączy się z jeansami typu straight lub slim fit, klasycznym golfem i mokasynami. W cieplejsze dni można nosić ją z cienkim swetrem lub koszulą oversize. Kolorystycznie warto postawić na klasyczne barwy – czerń, granat, beż – które podkreślą ponadczasowy charakter peleryny.

Look inspirowany paryskim szykiem to propozycja dla kobiet, które cenią prostotę i elegancję. Dodając torebkę na łańcuszku i klasyczne okulary przeciwsłoneczne, uzyskamy efekt rodem z ulic stolicy mody.

Peleryna na wieczór – z czym ją nosić?

Wieczorowe stylizacje z peleryną to doskonała alternatywa dla klasycznych płaszczy czy marynarek. Zestawiając ją z dopasowaną sukienką i szpilkami, tworzymy elegancki, ale intrygujący look. Peleryna dodaje stylizacji dramatyzmu i luksusu, a jednocześnie zapewnia komfort cieplny w chłodniejsze wieczory.

Można również sięgnąć po dodatki takie jak złota biżuteria czy torebka typu clutch – dzięki nim outfit zyska bardziej wyrafinowany charakter. Warto pamiętać, że to peleryna jest głównym punktem stylizacji – inne elementy powinny ją uzupełniać, a nie konkurować z nią o uwagę.

Dla jakiej sylwetki najlepsza jest peleryna?

Peleryna świetnie sprawdzi się u kobiet o proporcjonalnych ramionach – typu klepsydra lub prostokąt. To właśnie takie sylwetki najlepiej eksponują walory tego okrycia. Szerokie, opadające ramiona peleryny balansują linię ciała i nadają jej smukłości.

Jednak dzięki swojemu krojowi peleryna doskonale tuszuje także niedoskonałości w okolicach talii i bioder. Kobiety o pełniejszych kształtach również znajdą w niej sprzymierzeńca – luźny fason nie opina sylwetki, a jednocześnie optycznie ją wysmukla. To uniwersalne rozwiązanie dla pań w każdym wieku, które chcą wyglądać elegancko i modnie.

