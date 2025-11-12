Podkolanówki z kaszmirem to niekwestionowany hit nadchodzącego sezonu zimowego. Marka Calzedonia wprowadziła świeżutki model, który łączy przytulność z najnowszymi trendami. Te damskie podkolanówki, dostępne w eleganckim odcieniu kremowego kaszmiru, zachwycają swoją grubą fakturą i efektownym warkoczowym splotem. Jak je stylizować, by wyglądać jak prawdziwa skandynawska it-girl? Odpowiedź poniżej.

Miękkość kaszmiru i modne detale w jednym dodatku

Calzedonia wprowadziła na polski rynek dodatek, który zachwyca nie tylko miłośniczki mody, ale i wszystkie kobiety szukające ciepła i wygody w stylowym wydaniu. Mowa o damskich podkolanówkach o grubej fakturze, wykonanych z przędzy z dodatkiem luksusowego kaszmiru. To właśnie ten składnik, odpowiadający za miękkość i otulające ciepło, czyni z nich idealny wybór na zimowe miesiące. W materiale znajdziesz nie tylko kaszmir, ale także wiskozę i wełnę, a także niewielki dodatek elastanu. Takie połączenie gwarantuje nie tylko komfort noszenia, ale także trwałość i doskonałe dopasowanie do nogi.

Co wyróżnia te kaszmirowe podkolanówki, to ich charakterystyczny warkoczowy splot. To detal, który wizualnie podkreśla teksturę przędzy i dodaje produktowi wyrazistości. Ten rodzaj splotu jest absolutnym hitem sezonu – modne plecione struktury pojawiają się nie tylko na swetrach, ale i na dodatkach. To trend, który zdominował wybiegi i profile najpopularniejszych influencerek na Instagramie.

Kolor kremowego kaszmiru dopełnia całość. Jasny beż o ciepłym tonie, subtelnie wpadający w naturalne odcienie skóry, idealnie wpisuje się w modny styl skandynawski, promujący minimalizm, przytulność i harmonię. Oprócz niego dostępne są też inne kolory: czarny kaszmir oraz szary melanż kaszmir.

Te podkolanówki to nie tylko dodatek – to element stylizacji, który sam w sobie przyciąga uwagę. Dzięki kaszmirowi i efektownemu splotowi są doskonałą propozycją na sezon zimowy 2025/26. Kosztują 45,99 zł.

Podkolanówki z kaszmirem z Calzedonii, fot. mat. prasowe

Tak podkolanówki noszą Dunki. Ideał cozy stylu

W Kopenhadze podkolanówki z kaszmirem z warkoczowym splotem już stały się elementem obowiązkowym zimowych stylizacji. Duńskie influencerki i miłośniczki stylu cozy udowadniają, że ciepło może iść w parze z modą. Zestawiają beżowe podkolanówki z plisowanymi mini spódnicami, wełnianymi szortami i butami typu UGG lub cieplutkimi śniegowcami – to właśnie ten look zdominował zimowe ulice stolic mody.

W połączeniu z oversizowymi puchowymi kurtkami lub wełnianymi płaszczami takie zestawy tworzą estetykę typową dla stylu skandynawskiego – z jednej strony dziewczęcą i subtelną, z drugiej funkcjonalną i odpowiednią na niskie temperatury.

Dunki podkreślają też praktyczność – podkolanówki noszą na grube rajstopy lub legginsy, a czasem nawet jako jedyny akcent ocieplający łydki w zestawieniu z kozakami typu UGG czy śniegowcami. Taka stylizacja pozwala na uzyskanie efektu cozy – czyli przytulności i miękkości, która jest tak pożądana zimą.

Podkolanówki z kaszmirem od Calzedonia to odpowiedź na potrzeby kobiet, które chcą wyglądać stylowo, nie rezygnując z komfortu. Dzięki kremowemu kolorowi i modnemu splotowi, podkolanówki stają się centralnym punktem stylizacji, który przyciąga wzrok i nadaje jej wyjątkowego charakteru.

Czytaj także: