Zima potrafi dać się we znaki, dlatego warto mieć pod ręką ubrania i dodatki, które nie tylko otulą ciepłem, ale też dodadzą stylu każdej stylizacji. Gdy temperatura spada poniżej zera, komfort cieplny staje się moim priorytetem, ale nie musi to oznaczać rezygnacji z modnego wyglądu.

W dzisiejszym zestawieniu przedstawiam trzy cieplutkie rzeczy, które idealnie sprawdzą się na chłodne dni. To absolutne must have sezonu zimowego: miękka bluza teddy bear, praktyczne krótkie śniegowce oraz klasyczny wełniany beret. Zobacz, jak je nosić i na jakie okazje najlepiej się nadają. Żadna z tych rzeczy nie kosztuje więcej niż 100 zł.

Bluza teddy bear – miękkość, której nie chcesz zdjąć

Bluza typu teddy bear to kwintesencja zimowego komfortu. Wykonana z puszystego, miękkiego materiału przypominającego pluszowego misia, zapewnia nie tylko ciepło, ale też przytulność, którą trudno porównać z czymkolwiek innym. Idealnie sprawdzi się na co dzień – do jeansów, legginsów czy spodni dresowych. Noś ją na spacer po mieście, na weekendowy wypad za miasto lub podczas leniwego dnia w domu. To niezastąpiony element garderoby, który dodaje uroku nawet najprostszym stylizacjom. Model ze sklepu Sinsay kosztuje 59,99 zł.

Bluza - Fot. sinsay.pl

Krótkie śniegowce – funkcjonalność i styl w jednym

Krótkie śniegowce to świetne rozwiązanie na zimowe dni, kiedy chcesz czuć się komfortowo, ale też wyglądać modnie. Są lekkie, ciepłe i niezwykle wygodne. Można je zestawić z jeansami rurkami, grubymi rajstopami i dzianinową sukienką lub spódnicą. Sprawdzą się podczas zimowych spacerów, zakupów czy wyjścia do kawiarni. Ich uniwersalny krój sprawia, że pasują zarówno do sportowych, jak i bardziej casualowych stylizacji. Śniegowce z Lidla kosztują tylko 49,99 zł.

Śniegowce - Fot. lidl.pl

Wełniany beret – klasyka z nutą francuskiego szyku

Wełniany beret to dodatek, który nigdy nie wychodzi z mody. Klasyczny i ponadczasowy, dodaje każdej stylizacji nuty elegancji i kobiecości. Idealnie komponuje się z wełnianym płaszczem, ciepłym szalem i skórzanymi rękawiczkami. Można go nosić na co dzień – do pracy, na uczelnię, a także na spotkania z przyjaciółmi czy randki. To nie tylko modny akcent, ale też praktyczna ochrona przed zimnem. Ten z H&M kosztuje 54,99 zł.

Beret - Fot. hm.com

