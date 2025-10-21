Retinol to magiczny i bezpieczny składnik, ale pod warunkiem, że wiemy, jak go stosować. Jest bowiem kilka zasad, których warto przestrzegać podczas włączania go do codziennej pielęgnacji. Stosowanie retinolu krok po kroku należy zatem rozpocząć od przygotowania cery. Ten składnik dobrze wpływa na wszystkie typy skóry, ale na każdą z nich inaczej. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że nie popełnimy wpadki. Oto 3 największe błędy podczas stosowania retinolu. Wyjaśniam, dlaczego są tak niebezpieczne dla naszej cery.

1. Nieprawidłowa i zbyt szybka retinizacja

Retinizacja to stopniowe przyswajanie skóry do retinoidów. Jest to grupa pochodnych witaminy A, w których skład wchodzi m.in. retinol. Na samym początku warto zatem znaleźć odpowiedź na pytanie, czym retinol różni się od retinoidów i co wybrać, a potem odpowiednio przygotować cerę do ich stosowania.

Jeżeli zbyt szybko wprowadzimy retinol do pielęgnacji, ryzykujemy podrażnieniami. Na początku należy stosować go co 3-4 dni i o jak najniższym stężeniu. Dopiero później zwiększamy zarówno dawkę, jak i częstotliwość.

2. Łączenie retinolu ze składnikami silnie złuszczającymi

Retinol można łączyć z innymi składnikami aktywnymi, ale nie ze wszystkimi. Bezpieczne są m.in. kwas hialuronowy, niacynamid, ceramidy czy pantenol. Wszystkie te składniki cudnie nawilżają i chronią barierę hydrolipidową naskórka przed podrażnieniami, jakie może wywołać retinol. Ale nie wszystkie mają tak dobre działanie.

Są też składniki, z którymi pod żadnym pozorem nie należy łączyć retinolu. Chodzi o wszystkie produkty posiadające silnie złuszczające działanie m.in.: kwasy AHA/BHA, peelingi chemiczne i kwas salicylowy.

3. Stosowanie retinolu przez cały rok

Od dawna mówi się o tym, że retinol stosujemy sezonowo. Jest to bowiem składnik fotouczulający, który wchodzi w reakcję z promieniami słonecznymi i tym samym wtedy może wywoływać podrażnienia.

Właśnie dlatego idealnym okresem na stosowanie kosmetyków z retinolem jest jesień oraz zima. Również w tych porach roku należy zadbać o odpowiedni SPF, który ochroni naszą cerę przed promieniowaniem słonecznym. Z kolei wiosną i latem o wiele lepiej postawić na inne składniki aktywne.

Gdybym miała wymienić jeszcze dodatkowe błędy w stosowaniu retinolu, bez wątpienia byłyby to brak nawilżenia oraz stosowanie retinolu na wilgotną skórę, co nigdy nie przyniesie efektów. Jeżeli będziemy uważać na te wpadki i zaczniemy stosować ten świetny składnik aktywny "z głową", wówczas skóra z pewnością nam za to podziękuje.

