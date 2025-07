W tym artykule:

Wiemy, że SPF to nie tylko ochrona przeciwsłoneczna, ale też krem pielęgnujący i przeciwzmarszczkowy. Musi to być zatem dobrze dobrany produkt, który pozytywnie wpłynie na naszą skórę. Nie ma jednego, uniwersalnego kremu z filtrem. Każdy z nas powinien dobrać odpowiedni do naszej cery. Z pomocą ekspertki podpowiadamy, jak dobrać najlepszy krem z filtrem, który doskonale sprawdzi się w codziennej pielęgnacji twarzy.

Jak dobrać najlepszy krem z filtrem?

Odpowiedni krem z filtrem to nie tylko produkt o odpowiednim wskaźniku SPF. To przede wszystkim kosmetyk pielęgnujący, który nie dość, że nie powinien zapychać naszej skóry, to jeszcze warto, aby ją odpowiednio nawilżał i zapobiegał fotostarzeniu. Dlatego warto sięgać po produkty, które będą miały w swoim składzie także różne składniki aktywne, np. witaminę C czy niacynamid. Takie opcje zapewnią nam nie tylko ochronę przeciwsłoneczną, ale też wygładzenie zmarszczek, efekt glow i blokadę przed innymi czynnikami zewnętrznymi.

Kluczowe jest też dobranie odpowiedniego produktu do swojej skóry. Jeśli bowiem mamy tłustą cerę, lepiej stawiać na lekkie kosmetyki. Z kolei w przypadku skóry przesuszonej najlepiej sprawdzą się kremy barierowe.

Nawet najlepszy kosmetyk jednak na nic się zna, jeśli nie będziemy pamiętać o jego odpowiednim stosowaniu. Specjaliści ostrzegają, że krem z filtrem nie wystarczy na cały dzień. Szczególnie jeśli mamy jasną karnację. Na ten temat wypowiedziała się kosmetolożka i ekspertka marki Sesderma, Monika Skrzyp-Zator.

Krem z filtrem należy reaplikować co 2–3 godziny, szczególnie po kąpieli, spoceniu się lub wytarciu skóry. Filtry z czasem ulegają degradacji pod wpływem promieniowania UV i ścierania, co obniża ich skuteczność. Pamiętaj: im jaśniejszy fototyp skóry, tym krócej skóra jest naturalnie chroniona – SPF przedłuża ten czas, ale nie działa bez końca - podkreśla ekspertka.

Dlatego warto zwracać uwagę na odpowiedni dobór produktu. Ostatnio wybrałam 5 kremów z filtrem do twarzy, które mają świetny skład, nawilżają i działają przeciwzmarszczkowo. To idealne opcje do przetestowania i sprawdzenia, jak wpłyną na naszą skórę. Oprócz składu warto też wziąć pod uwagę także odpowiedni SPF. A czym dokładnie się one różnią?

SPF 15, 30 czy 50? Zobacz, czym się różnią i który wybrać

SPF to skrót od wskaźnika ochrony przeciwsłonecznej - Sun Protection Factor. Z reguły przy nim widzimy wartość liczbową - np. 15, 30 czy 50. Nie są to przypadkowe wskaźniki. To wartość laboratoryjna, która określa, ile promieniowania UVB zatrzymuje dany produkt. Dobra informacja jest taka, że każda z tych opcji blokuje ponad 90% fal wysyłanych przez słońce:

SPF 15 - 93%,

SPF 30 - 97%,

SPF 50 - 98%.

Widać zatem, że im wyższa wartość, tym większa ochrona. Szczególnie osoby o wrażliwej skórze powinny sięgać przynajmniej po SPF 30, a najlepiej 50.

Warto jednak pamiętać, że UVB to jedynie promieniowanie, które dociera do powierzchownych warstw skóry. Istnieje też promieniowanie UVA, charakteryzujące się dłuższą falą elektromagnetyczną, które dociera głębiej. Oprócz tego istnieje promieniowanie IR i HEV emitowane np. przez smartfony i laptopy, przed którym również warto się chronić. Dlatego nawet najwyższy filtr SPF 50 na nic się zda, jeśli nie wybierzemy produktu, który chroni kompleksowo przed wszystkimi rodzajami promieniowania.

Co musi zawierać dobry krem z filtrem?

Produkt, który wybieramy, niezależnie od wartości filtra, musi zawierać kilka podstawowych elementów, które zapewniają lepszą ochronę skóry i jednocześnie ją pielęgnują. Ekspertka Monika Skrzyp-Zator wskazała nam, że najlepszy krem z filtrem to taki, który:

zapewnia szerokopasmową ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB (najlepiej SPF 50+),

(najlepiej SPF 50+), chroni również przed promieniowaniem IR i HEV,

zawiera stabilne filtry,

jest dopasowany do typu skóry i preferencji użytkownika,

jest wodoodporny (jeśli planujemy kontakt z wodą lub intensywny wysiłek),

zawiera składniki pielęgnujące – np. antyoksydanty (ekstrakt z zielonej herbaty, algi) i enzymy naprawcze, które wspierają procesy regeneracji DNA i komórek.

Czy z kremem z filtrem można się opalić?

Istnieje jeszcze jedno szkodliwe przeświadczenie, przez które wiele osób rezygnuje ze stosowania kremu z filtrem. Mianowicie niektórzy uważają, że stosując SPF, nie jesteśmy w stanie się opalić. Nic bardziej mylnego. Krem blokujący promieniowanie UV nie przeciwdziała całkowicie operowaniu słońca. W związku z tym nasza skóra będzie pięknie brązowieć, ale w zdrowy sposób.

SPF nie blokuje całkowicie promieniowania UV, ale je ogranicza – dzięki temu opalenizna pojawia się wolniej i jest mniej szkodliwa. Warto pamiętać, że opalenizna to nie objaw zdrowia, a reakcja obronna skóry na uszkodzenia – oznacza mikrourazy DNA, które z czasem się kumulują - dodaje kosmetolożka.

Niezależnie zatem od tego, gdzie spędzamy wakacje oraz na jakie aktywności będziemy decydować się latem - nie zapominajmy o kremie z filtrem. To podstawowy element pielęgnacji skóry i ochrona również w innych porach roku. SPF warto stosować bowiem nawet w zimie, gdy słońce operuje jedynie zza chmur.