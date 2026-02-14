Rok 2026 stoi pod znakiem minimalizmu - zarówno w modzie, jak i branży beauty. Mocne smokey eyes i konturowanie zamieniamy na clean-girl look, ale z subtelnym błyskiem i taki właśnie jest trend ballet slipper lips. Delikatny, dziewczęcy look inspirowany wizerunkiem baletnicy wprowadza do codziennej rutyny makijażowej nutę romantyzmu i klasy. Poznaj bliżej ballet slipper lips i zobacz do jakiego typu urody najbardziej pasuje taki makijaż ust.

Ballet slipper lips - nowy trend w makijażu ust

Ballet slipper lips to jeden z najsilniejszych trendów beauty na 2026 rok. Wywodzi się z inspiracji światem baletu i estetyką balletcore, a swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznym baletkom o subtelnym, pudroworóżowym odcieniu. Moda ta niespodziewanie przeniknęła do makijażu, gdzie główną rolę odgrywa wdzięk, świeżość, lekkość oraz naturalność.

Delikatny pudrowy róż to kolor nieodłącznie kojarzony z klasycznymi baletkami. Okazuje się jednak, że równie pięknie prezentuje się w makijażu, a dokładniej na ustach. Taki odcień szminki czy błyszczyka działa odmładzająco, ponieważ optycznie rozświetla cerę i dodaje jej dziewczęcego uroku. Co ciekawe, taka barwa pomadki pasuje zarówno do ciepłych, jak i chłodnych typów urody, więc jest to bardzo uniwersalna opcja, idealna dla pań w każdym wieku i o różnych karnacjach i kolorach oczu oraz włosów.

Jak wykonać ballet slipper lips krok po kroku?

Usta w kolorze delikatnych baletek do tańca wyglądają bardzo naturalnie, ale to nie znaczy, że nic na nich nie ma. Aby uzyskać perfekcyjny efekt, trzeba mięc pod ręką kilka produktów i postępować zgodnie z 4 prostymi krokami.

Nawilżenie i peeling - podstawą udanego makijażu w stylu ballet slipper lips jest właściwa pielęgnacja. Usta należy regularnie nawilżać, stosując odżywcze balsamy lub maseczki. Jeżeli pojawią się suche skórki, warto wykonać delikatny peeling ust, który wygładzi ich powierzchnię. Dopiero na tak przygotowane wargi można aplikować kosmetyki. Baza w kolorze nude - na nawilżone usta należy nałożyć odrobinę bazy pod makijaż lub korektora w odcieniu skóry. Wszystko dokładnie wklepujemy w wargi, aby wyrównać ich koloryt i utrwalić makijaż na cały dzień. Konturówka i szminka - teraz czas na konturówkę w kolorze nude lub jasnoróżowym. Ważne jest, by nie przerysowywać konturu, ponieważ ballet slipper lips mają wyglądać naturalnie. Najważniejszym krokiem jest dobór odpowiedniej pomadki. Powinna być to kremowa lub satynowa szminka w jasnym, chłodnym, pudrowym różu. Produkt nanosimy w niewielkiej ilości, delikatnie wklepując go w wargi. Błyszczyk dla efektu objętości - ostatni krok to aplikacja błyszczyka. Najlepiej sprawdzą się transparentne lub lekko różowe błyszczyki, które optycznie powiększają usta i dodają im świeżości. Produkty z drobinkami mogą wzmocnić efekt trójwymiarowości i blasku.

