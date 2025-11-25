Ceramidy to klucz do młodej, gładkiej i lśniącej skóry. To bezpieczny składnik aktywny, który warto codziennie włączać do swojej pielęgnacji, aby uzupełnić niedobory ceramidów, które naturalnie występują w naszej skórze. Są to bowiem naturalne związki lipidowe, które są jednym z głównych składników warstwy rogowej naskórka, czyli tej warstwy skóry, która znajduje się na zewnątrz. Ceramidy i ich właściwości sprawiają zatem, że skóra nie tylko jest cudownie nawilżona, ale też ochroniona przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. To właśnie ceramidy odbudowują barierę hydrolipidową naskórka i dbają o nią jak żaden inny składnik.

Właśnie dlatego warto wprowadzić je do swojej rutyny pielęgnacyjnej, a można to zrobić przy pomocy różnych kosmetyków. Ostatnio wybrałam 3 najlepsze taniutkie kremy z ceramidami, które mają zbawienny wpływ na cerę, a także 3 najlepsze maski do twarzy z ceramidami, które potrafią uratować nawet najbardziej przesuszoną skórę. Aby jednak rutyna pielęgnacyjna z ceramidami była kompletna, nie możemy zapomnieć o dobrze dobranym serum. Ja mam swoich faworytów i zamierzam się nimi z wami podzielić. Wybrałam TOP 3 serum z ceramidami, które nawilżają, odżywiają i chronią skórę jak nic innego.

TOP 3 serum z Ceramidami: Sesderma, CeraVe, Veoli Botanica, Fot. materiały promocyjne, douglas.pl, hebe.pl, veolibotanica.pl

1. Sesderma - Retiage serum

Ceramidy z retinolem i niacynamidem to złota trójka w pielęgnacji. Ceramidy łagodzą bowiem wpływ retinolu, a niacynamidy potęgują działanie ceramidów. Serum marki Sesderma zapewnia nam 2 w 1 - mianowicie połączenie retinoli z ceramidami.

Retiage serum to buteleczka po brzegi napakowana retinolem i innymi retinoidami - to aż trzy formy tego cennego składnika aktywnego. Dzięki temu zapewnia nam silne działanie przeciwstarzeniowe i przeciwzapalne. Z kolei zawarte w serum ceramidy łagodzą działanie retinolu, sprawiając, że podrażnienia nie będą nam straszne.

Serum Retiage marki Sesderma możemy kupić np. w perfumeriach Douglas. Kosztuje 220,50 zł za 30 ml.

2. CeraVe - Odbudowujące serum z ceramidami i retinolem

CeraVe to marka oparta w dużej mierze na ceramidach. Nie mogło jej zatem zabraknąć w tym rankingu. A odbudowujące serum to kompozycja trzech rodzajów ceramidów oraz retinolu. Zmniejsza widoczność porów oraz zmian potrądzikowych. Dodatkowo niweluje przebarwienia i cudnie wygładza skórę.

Jest to serum delikatne dla skóry - mimo obecności retinolu. To właśnie ceramidy są tym składnikiem, który cudnie łagodzi i zabezpiecza naszą cerę przed szkodliwym działaniem innych składników aktywnych oraz wszelkich czynników zewnętrznych, na które jesteśmy narażeni każdego dnia. Odbudowuje naturalną barierę ochronną skóry i zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia.

To serum dostępne jest w drogeriach Hebe. Kosztuje 119,99 zł za 30 ml.

3. Veoli Botanica - Ceramide Shield

To nawilżająco-regenerujące, bogate serum z 3% kompleksem ceramidów i 1% ekstraktem z wąkroty azjatyckiej to moje ostatnie odkrycie. Natychmiastowo regeneruje przesuszoną skórę. Przywraca jej gładkość i miękkość i chroni ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Jest to serum, które przekonało mnie do siebie tym, że błyskawicznie się wchłania. Odbudowuje i wzmacnia barierę hydrolipidową skóry. Cera staje się odżywiona i pełna blasku. Z kolei zawarta w serum wąkrota azjatycka ma działanie nawilżające, przeciwzapalne oraz regenerujące. Przyspiesza łagodzenie wszelkich podrażnień.

Serum od Veoli Botanica dostępne jest na stronie producenta. Kosztuje 159 zł.

Czytaj także: