Dobry krem pod oczy to podstawa pielęgnacji. Wiele z nas niestety o tym zapomina, co kończy się przesuszeniem w tych okolicach, a to skutkuje szybszym powstawaniem zmarszczek i zasinieniami. Dlatego warto pamiętać o tym, aby okolica oczu była odpowiednio wypielęgnowana. Wybrałam moje TOP 3 produkty, które stosuję zamiennie i wiem, że na pewno ci w tym pomogą. Te 3 kremy pod oczy nawilżają, wygładzają zmarszczki i są jak korektor - cudownie przykrywają cienie i zanieczyszczenia.

1. Yves Rocher - Krem niwelujący cienie pod oczami Glow Energie

Ten krem to moje najnowsze odkrycie. Marka Yves Rocher wydała bowiem właśnie nową linię kosmetyków o nazwie Glow Energie. To produkty z witaminą C i pomarańczową nasturcją, która potęguje działanie witaminy oraz dodaje energii skórze. Krem pod oczy z tej serii to produkt, który błyskawicznie nawilża, ale też cudownie rozświetla skórę, nadając jej efekt glow i przygotowując do dalszej pielęgnacji lub makijażu. Świetnie też kryje zacienienia, dzięki czemu działa niczym korektor. Jest doskonały na dzień i na noc, a kosztuje 129 zł.

Krem niwelujący cienie pod oczami Yves Rocher Glow Energie, Fot. archiwum prywatne

2. Veoli Botanica - Rozświetlająco-liftingująco-naprawcze serum pod oczy

Niedawno przetestowałam serum pod oczy Veoli Botanica i już wiem, że to produkt, który ma działanie kryjące. Dobrze wygładza i rozświetla skórę, jednocześnie ukrywając zacienienia. Skóra po jego zastosowaniu prezentuje się niezwykle promiennie. Co istotne, serum rewelacyjnie też nawilża skórę, a także ma działanie liftingujące, dzięki czemu wygładza drobne zmarszczki, które pojawiają się przy powiekach. Kosztuje 179 zł.

Rozświetlająco-liftingująco-naprawcze serum pod oczy Veoli Botanica, Fot. archiwum prywatne

3. Phlov - Peptydowy krem na okolice oczu

Również marka Phlov Ani Lewandowskiej ma w swojej ofercie ciekawe serum pod oczy. Jest to peptydowy krem, który cudownie odżywia cerę, bo wiemy już, że proteiny w pielęgnacji skóry są jak eliksir młodości. Dodatkowo ten produkt liftinguje, czyli wygładza zmarszczki. Ma też działanie nawilżające oraz dotleniające skórę wokół oczu. Ten krem nadaje się jako baza pod makijaż oka, ponieważ kryje zacienienia i wystarczy chwila, aby rozświetlił spojrzenie. Kupisz go za 129 zł.

Peptydowy krem na okolice oczu Phlov, Fot. materiały promocyjne, phlov.com

