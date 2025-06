Codzienna pielęgnacja wymaga od nas doboru odpowiednich kosmetyków. Nakładamy różne warstwy produktów, które mają nawilżać naszą skórę, a jednocześnie zapewnić jej upragniony efekt glow. Ja nie wyobrażam sobie codziennej pielęgnacji bez jednego produktu. Dla mnie to must have w każdej kosmetyczce. Zobacz, o jaki specyfik chodzi i dlaczego jest tak cenny dla skóry.

Bez tego serum nie wyobrażam sobie codziennej pielęgnacji

Jako redaktorka beauty przetestowałam już wiele produktów do codziennej pielęgnacji skóry. Po latach wiem jedno - żaden kosmetyk nie działa tak, jak dobrze dobrane serum z witaminą C. Szczególnie jeśli chodzi o rozświetlenie cery.

Przetestowałam różne sera z witaminą C na swojej skórze. Ostatnio moim ulubionym jest rewitalizujące Serum C+E™ TimeWise® marki Mary Kay. To produkt, za który trzeba zapłacić 308 zł, ale wystarcza naprawdę na długo.

To serum witaminowe świetnie sprawdza się do mojej skóry. Zalecane stosowanie to rano i wieczorem, ale ja w lecie decyduję się nakładać je tylko na noc i już taka ilość wystarcza, żeby dostrzec efekty. Skóra staje się wyraźnie nawilżona i rozświetlona. Dodatkowo buzia jest gładziutka i wypoczęta - nawet po całym dniu w pracy. Jedyny minus, który zauważyłam, to niezbyt przyjemny, kwaśny zapach, który świadczy o naturalnym składzie produktu.

Serum z witaminą C+E TimeWise Mary Kay, Fot. archiwum prywatne

Jakie serum z witaminą C wybrać?

Na rynku dostępne są też inne sera z witaminą C, które można kupić znacznie taniej, a kobiety również je polecają. Wybrałam 4, na które także warto zwrócić uwagę.

Serum Garnier Vitamin C

To serum cieszy się największą popularnością, jeśli chodzi o tego typu kosmetyki. Zapewnia bowiem bardzo dobrą jakość w stosunku do ceny - buteleczka kosmetyku kosztuje 48 zł, a do końca czerwca w Rossmannie można je kupić jeszcze taniej - za jedyne 29,99 zł. Ma wegańską formułę i błyskawicznie się wchłania, rozświetlając skórę oraz niwelując przebarwienia.

Serum Garnier Vitamin C, Fot. materiały promocyjne, garnier.pl

Phlov Serum z witaminą C

Marka Ani Lewandowskiej, Phlov, również ma w swojej ofercie serum z witaminą C. To delikatny kosmetyk, który rozświetla, wyrównuje kolory skóry i ujędrnia cerę. Dodatkowo dodaje witalności i zapewnia buzi świeży wygląd. Buteleczka kosztuje 139 zł.

Phlov Serum z witaminą C, Fot. materiały promocyjne, phlov.com

La Roche-Posay Pure Vitamin C12

Serum z witaminą C od La Roche-Posay to produkt, który błyskawicznie nawilża skórę. Dodatkowo ujędrnia ją i przywraca jej zdrowy blask. Wyrównuje również koloryt cery. Posiada lekką konsystencję, która szybko wchłania się w skórę. W Super-Pharm kosztuje 194,99 zł.

La Roche-Posay Pure Vitamin C12, Fot. materiały promocyjne, laroche-posay.pl

PAESE Serum z witaminą C 10%

Najtańszą, ale absolutnie nie najgorszą z opcji, jest serum marki PAESE. Ten kosmetyk poleca wiele kobiet, które cenią sobie dobrą jakość w nie aż tak wysokiej cenie. W Cocolita.pl za 62,99 zł otrzymujemy produkt, który nazywany jest receptą na odżywioną i młodą skórę. Nie dość, że rozjaśnia cerę, to jeszcze zawiera pielęgnujące oleje sprawiające, że twarz staje się odżywiona i wypielęgnowana.

PAESE Serum z witaminą C 10%, Fot. materiały promocyjne, paese.pl

Witamina C w pielęgnacji zapewnia efekt glow, ale ma też inne właściwości

Witamina C to składnik, który jeszcze nie tak dawno temu kojarzył się głównie z budowaniem odporności, a teraz jest kluczowym elementem pielęgnacji. Wszystko dlatego, że kwas askorbinowy jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, które można stosować w kosmetyce. Wyrównuje kolory skóry i niweluje wszelkie przebarwienia - od tych słonecznych, przez hormonalne, a na skończywszy na trądzikowych.

Dodatkowo witamina C stymuluje produkcję kolagenu. Właśnie dlatego poprawia elastyczność skóry i dogłębnie ją nawilża. Warto dodać, że jeśli pijesz na co dzień kolagen, powinnaś szukać właśnie takiego z dodatkiem witaminy C lub dodatkowo przyjmować kwas askorbinowy, aby ten produkt lepiej się wchłaniał.

Niezwykłą właściwością pielęgnującą witaminy C jest również fakt, że spowalnia ona proces starzenia się skóry. Jeżeli zatem będziesz ją stosować w postaci serum, nie musisz już wydawać kroci na wszelkie kremy przeciwstarzeniowe.