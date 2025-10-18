Koreański krem pod oczy to prawdziwy przełom w pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Pyunkang Yul, zawierający ekstrakt z czarnej herbaty, nie tylko wygładza i ujędrnia, ale również rozjaśnia i intensywnie nawilża wymagającą skórę. Zobacz, jak dokładnie działa.

Jak działa koreański krem pod oczy?

Koreański krem pod oczy Pyunkang Yul Black Tea Time Reverse Eye Cream to kosmetyk stworzony z myślą o kompleksowej pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Jego działanie skupia się na dogłębnym nawilżeniu, odżywieniu oraz wygładzeniu naskórka. Formuła kremu pozwala na widoczne zmniejszenie głębokości zmarszczek i linii mimicznych, co przekłada się na odmłodzony i świeży wygląd spojrzenia.

Dzięki obecności ekstraktu z czarnej herbaty krem przywraca skórze miękkość i działa antyoksydacyjnie. Oznacza to, że pomaga w walce z wolnymi rodnikami, które przyspieszają proces starzenia się skóry. Regularne stosowanie produktu skutkuje również ujędrnieniem i uelastycznieniem okolic oczu. Jego lekka konsystencja sprawia, że błyskawicznie się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu na skórze. To sprawia, że jest idealny zarówno jako krem na dzień, jak i na noc.

Koreański krem pod oczy z czarną herbatą, fot. mat. prasowe

Skład wygładzającego kremu pod oczy

Krem Pyunkang Yul Black Tea Time Reverse Eye Cream zawiera kompozycję starannie dobranych składników aktywnych, które wspierają regenerację i ochronę skóry.

Ekstrakt z czarnej herbaty – znany ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i ujędrniających.

– znany ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i ujędrniających. Niacynamid – rozjaśnia i poprawia koloryt skóry.

Kwas hialuronowy w trzech formach (Sodium Hyaluronate, Hydrolysed Hyaluronic Acid, Sodium Acetylated Hyaluronate) – zapewnia intensywne nawilżenie.

Ceramidy – wzmacniają barierę ochronną skóry.

Peptydy (Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8) – stymulują syntezę kolagenu i wygładzają skórę.

Wyciągi roślinne – m.in. Centella Asiatica Extract, Coptis Japonica Extract, Punica Granatum Fruit Extract – działają łagodząco i regenerująco.

Pozostałe składniki to między innymi masło shea, olej z orzechów makadamia, betaglukan drożdżowy i wosk pszczeli, które wspierają odżywienie skóry i utrzymanie jej elastyczności.

Komu polecany jest krem z czarną herbatą?

Pyunkang Yul Black Tea Time Reverse Eye Cream to produkt idealny dla osób, które dostrzegają pierwsze oznaki starzenia, takie jak zmarszczki i linie mimiczne. Polecany jest również tym, którzy zmagają się z przesuszoną i pozbawioną jędrności skórą wokół oczu. Sprawdzi się także u osób o zmęczonej, szarej cerze, wymagającej rozświetlenia i odżywienia. To doskonały wybór dla każdego, kto ceni koreańską pielęgnację oczu i potrzebuje lekkiego, skutecznego kremu przeciwzmarszczkowego, który może być stosowany zarówno rano, jak i wieczorem.

Produkt przeznaczony jest do codziennej rutyny pielęgnacyjnej i działa skutecznie niezależnie od typu skóry. Jego lekka konsystencja oraz zaawansowane składniki sprawiają, że jest odpowiedni dla każdego, kto chce zadbać o delikatne okolice oczu. Możecie go kupić w drogeriach Rossmann za 119,99 zł.

